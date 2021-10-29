新北市永和行政園區變更都市計畫案8月通過新北市都市計畫委會審議，都更處即日起至11月17日止辦理招商文件公開閱覽，盼將地方和未來進駐機關意見納入參考，接續啟動公辦都市更新招商作業，預計2024動工。

都更處指出，新北市已陸續完成新店行政園區、招商簽約及推動永和大陳義胞社區，這次的「永和行政園區公辦都更案」，包括永和區公所、永和戶政事務所、警察局永和分局、消防局永和分隊等機關及永和國父紀念館、圖書館永和分館等設施，面積約1公頃，由於這些設施建築物屋齡皆近50年，結構老舊、辦公空間狹小，才決議啟動公辦都更。

都更處長張壽文表示，考量永和地區缺乏開放空間與停車位，因此公辦都更重建後，行政園區至少會有1處2500平方公尺的集中式開放空間，以及至少100席的停車位，提供周邊民眾使用，為了強化公益性，也會打造永和地方行政中心，作為都更示範標的，帶動地方發展。

張壽文說，目前都更計畫及劃定更新地區已在9月28日發布實施，主要計畫也已提送至內政部審議，並同步辦理招商文件公開閱覽，未來會納入地方和進駐機關意見，明確化容積率，加速審議同時保障重建後分回權益，本案招商文件及相關資訊已公告在市府都更處網站，提供廠商和民眾參閱。