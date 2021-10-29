《國際經濟》近13年高點 歐元區10月通膨衝4.1％ 17:392021/10/29 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區十月通膨升破頂，來到近13年高位。 歐洲統計局周五公布數據顯示，19個會員國的歐元區十月通膨來到4.1%，高於前一個月的3.4%。能源價格上漲，稅收上漲，以及制約工業生產的供應鏈瓶頸對物價產生的壓力，都讓消費者吃不消。 僅能源價格就年增23%，為通膨最大元凶，貢獻遙遙領先其他項目；多年來通膨乏力的服務業，其通膨率為2.1%。 剔除食品和燃料價格的核心通脹率，以及剔除酒精和煙草產品的較狹窄指標，皆從1.9%升至2.1%。 《國際經濟》看緊荷包 日9月家庭支出估跌近4％ 《國際經濟》德國10月通膨達4.6％ 消費者有感 #通膨 #歐元區 #剔除 #十月 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍公教調薪4％ 吳斯懷憂跟不上物價 04:102021/10/29 政治要聞 《美股掃瞄》美股消息面：美經濟增長煞車 美元跌、金價站回1800美元 11:082021/10/29 財經 美Q3 GDP成長2％ 近五季新低 04:102021/10/29 財經要聞 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:322021/10/29 財經 高收債抗震 迎戰市場波動 04:102021/10/29 投資理財 晶片荒 全球三大車廠獲利大跌 04:102021/10/29 全球財經 亞太布局 東亞、南亞贏面大 04:102021/10/29 投資理財 金融市場雜音大 多元布局抗震 04:102021/10/29 投資理財 《國際產業》電信塔商Cellnex業績佳 維持前景展望 12:162021/10/29 財經 聯發國際年成長2成 啟動美國500擴張計畫 12:092021/10/29 財經 房仲業績拉紅盤 全年再戰新高 04:102021/10/29 產業特刊 財經熱門新聞 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 這顆「小螺絲釘」缺貨釀美西大塞港 運輸商曝血淋淋慘況 - 財經 傳統一集團將吃下家樂福 公司罕見2點回應 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 馬斯克拒繳1.3兆稅金 狂發推特氣瘋：錢是要帶人類上火星的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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