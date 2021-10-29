歐元區十月通膨升破頂，來到近13年高位。

歐洲統計局周五公布數據顯示，19個會員國的歐元區十月通膨來到4.1%，高於前一個月的3.4%。能源價格上漲，稅收上漲，以及制約工業生產的供應鏈瓶頸對物價產生的壓力，都讓消費者吃不消。

僅能源價格就年增23%，為通膨最大元凶，貢獻遙遙領先其他項目；多年來通膨乏力的服務業，其通膨率為2.1%。

剔除食品和燃料價格的核心通脹率，以及剔除酒精和煙草產品的較狹窄指標，皆從1.9%升至2.1%。