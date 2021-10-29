心臟疾病往往跟危險因素有關，如3高、不良生活習慣等，有民眾1個月內頻繁冒冷汗，原本不以為意，所幸及時就醫才診斷出冠心症，醫師呼籲，心臟疾病具有一定死亡率，有家族病史者定期做身體健康檢查，預防勝於治療。

部立桃園醫院心臟科主任吳學明分享案例，日前有名李姓男子因工作繁忙、生活壓力大，近1個月內頻繁出現冒冷汗情形，原本不以為意，但近日出現胸悶、頭暈、噁心、嘔吐、心悸等症狀入院，診斷為冠心症，還好及早就醫，透過心臟灌注掃描、心導管檢查及藥物相關治療後逐漸恢復健康。

吳學明指出，冠心病具有一定的死亡率，為增加診斷的敏感度及排除其他疾病的可能性，臨床上要根據胸痛症狀，心電圖及血液生化指標3項變化並透過其他相關檢查診斷，但仍有許多非典型表現的冠心症病人，這時就需要透過影像檢查來診斷冠心症。

吳學明透露，心肌梗塞最好的急救方法是在意識喪失前，盡可能坐、平躺在原地休息，以防後續摔傷，並找到離自己最近的人或自行撥打119，請專業人員協助送醫才是上上之策。

吳學明說，心肌梗塞往往跟危險因素有關，這些因素會導致心臟血管冠狀動脈粥樣硬化，進而發展成心絞痛和心肌梗塞，如高血壓、高血脂、高血糖等，還有不良的生活習慣，如吸菸、缺乏運動等。

桃園醫院護理師謝易倩說明，親屬中若有冠心病、高血壓等相關疾病的人也要特別注意，首先，要及早要做好動脈粥樣硬化的預防，其次則要定期進行血糖、血脂、血壓的檢測，以便及時發現健康的隱患。

預防更勝於治療，謝易倩提醒，要控制3高血壓、血糖、血脂的數據，切記別當癮君子、拒吸二手菸，還需要有少油、少鹽、少糖、高纖的均衡健康飲食，規律運動每周、每次要持續30分鐘，最好還要適度補充營養補充品，如維生素A、C、E、魚油等，最重要的還是要定期健康檢查。