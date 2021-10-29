褐飛蝨是水稻的主要害蟲，對二期作的危害更為頻繁，農委會農業試驗所推廣新品種「台農85號」，對褐飛蝨的抗性能力更強，生育日數較短，而且有芋頭香味，產量比台農71號香米多；台南市後壁區榮興碾米廠二期作申請試種5分地，再過10多天就可收成，29日舉辦觀摩會，不少農民躍躍欲試。

農試所新推出的台農85號，其抗性來自印度野生稻種，以台農71號為母本雜交育成，前後花了20年時間，今年6月正式命名。農試所副研究員李長沛表示，褐飛蝨會群集稻叢基部吸食稻株養液，但台農85號不合褐飛蝨味口，可以降低褐飛蝨的繁殖速率，有效杜絕褐飛蝨族群的擴散。

農委會農業試驗所推廣新品種稻米「台農85號」，29日於台南後壁舉行觀摩會，明年一期作也有雲林、宜蘭、花蓮農友申請試種。(劉秀芬攝)

此外，台農85號有台農71號芋香特性，生育日又比較短，用水量較少，適合一期作較晚插秧地區，而且植株矮不易倒伏，可以大幅減少氣候變遷衝擊的風險。榮興碾米廠表示，今年插秧後遇上大雨，但觀察結果發育狀況良好，抗褐飛蝨效果也很好，田間無明顯蟲害。

農委會農業試驗所推廣新品種稻米「台農85號」，29日於台南後壁舉行觀摩會，明年一期作也有雲林、宜蘭、花蓮農友申請試種。(劉秀芬攝)

台南市後壁區農友目前以種植台南11號為主，另有少部分台南16號越光米、台農71號。農友表示，台南11號可以交公糧，台南16號越光米、台農71號則與農會、碾米廠契作，收益高，如果台農85號有這麼多優點，很有興趣種植，但如果農會或米廠能契作更好。

榮興碾米廠廠長賴承麟表示，台農85號的栽培方式與台農71號非常相近，但抗褐飛蝨特性可以讓用藥減少，很值得推廣，米廠特別分兩區施用不同程度肥料，讓農友可依其施肥習慣來觀察，農友也下場摸摸飽滿稻穀，直說有比較短胖。

賴承麟說，不少農友對台農85號都很有興趣，但米廠也是首次試種，希望農友把農試所贈送的米帶回去試吃後再來考慮。農試所表示，台農85號是推廣重點，農友若想試種，可由農會或產銷班代索取稻種試種，若農民接受度高，未來會透過水稻良種繁殖三級制度，申請成為優良水稻推廣品。