將於11月27日率先開打的T1聯盟，29日舉辦開季記者會，包含台啤英熊、新北中信、桃園雲豹、台中太陽、台南獵鷹與高雄海神等六都球隊全數到齊，身為T1聯盟會長的錢薇娟表示，「我們絕不獨善其身，不只球場，還會推廣更多籃球事務！」

「我們從5月成立聯盟到現在，已有半年時間，從無到有，現在六都都有球隊，我很清楚大家都拿放大鏡在看我們，但我們絕對不僅於此，」現場發布女子力影片的錢薇娟表示，「我們將會發揮女子力，結合各個球隊女性員工或主管一起努力。」

至於T1聯盟秘書長張運智表示，成立這個聯盟並不容易，又有不少競爭對手，但他相信從熱身賽開始，T1聯盟將可帶來場場令人感動的比賽，「請大家也放心，反正屆時在場邊不是看到我，就是看到錢姐坐鎮場邊，期望可以好好督軍。」

T1聯盟會長錢薇娟。(T1聯盟提供)

6隊總經理與球員代表也在現場提前宣示，比較有趣的就是奪冠呼聲很高的台啤英熊，蔣淯安開出主場得分突破174分的目標，「因為我的身高是174公分，主場平均拿到快要12分，應該不太困難。」黃聰翰則是訂出連續15個主場都投進三分球目標。

不過台上最受矚目的，還是拄著拐杖出席的桃園雲豹球員羅振峰，他的腳明顯因傷裹上石膏，就算這樣，桃園雲豹總經理蘇翊傑仍對這名年輕好手深具信心，「我花了兩通電話才把振峰找回來打球，更告訴他不管幾年都願意好好培養你。」

即將跟上季在PLG的冤家塔壁成為台南獵鷹隊友的賈西亞，也開出「至少要跟塔壁合作得分30次」目標；強勢加盟高雄海神的胡瓏貿，則是訂出新球季達到「180俱樂部」，也就是至少投籃命中率5成、三分命中率4成與罰球命中率9成。