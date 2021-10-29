鎖定「基因、疫苗、再生醫療」三大主軸的國泰基因免疫革命ETF(00898)11月1日開募！國泰投信指出，看好醫療革命開創的藍海市場，國泰投信乘勝追擊，11月1日至11月5日即將推出國泰基因免疫革命ETF(00898)，每股發行價10元、買1張只要1萬元，創台灣原型ETF最低的發行價格，投資成份股完整囊括全球主流疫苗品牌包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等，讓投資人輕鬆當股東。

國泰投信指出，國泰基因免疫革命ETF(00898)鎖定「基因、疫苗、再生醫療」三大主軸、投資比重各占三成左右，不僅掌握時下的疫苗、口服藥市場，還聚焦在mRNA疫苗技術應用在治療肝臟罕見基因疾病、心血管疾病、癌症等流行病之未來商機，另也將失智症、退化性關節炎、幹細胞治療等再生醫療商機，以及基因免疫技術之全球龍頭指標廠通通納入，讓民眾輕鬆入主醫療產業的明日之星，樂當未來趨勢領漲股股東。

國泰投信指出，國泰基因免疫革命ETF(00898)具三大優勢：一、追蹤的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，篩選市值有15億美元以上、流動性達日成交2500萬美元以上的個股，且每年兩次調整成分股掌握市場趨勢，並利用AI人工智慧選股、分析公司財報、金融新聞等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療領域有高度投入的公司，成分股共計50檔，遍及全球9個國家。

二、投資布局與國際趨勢看法一致。國泰投信觀察，國際研究團隊看好且投資的基因技術公司，包括專做可體外進行細胞基因突變檢測的Exact Sciense(EXAS)、專精長讀基因測序技術的Pacific Biosciences(PACB)，以及專注開發與治療囊腫纖維化的生物技術公司Vertex等，這些具備新技術研發能力的尖端藥廠，正與國泰基因免疫革命ETF(00898)投資佈局不謀而合。

三、該ETF投資成份股完整囊括全球主流疫苗品牌包括輝瑞、莫德納、AZ、BNT等，還包括做追加劑的嬌生藥廠，甚至連羅氏(Roche)等積極進行口服藥研發的藥廠，都在投資範疇內，不僅抓住時下疫苗商機，連未來疫情流感化的新藥及相關疫苗開發及衍伸商機，都有全面且完整的布局。