志強-KY自11月1日起得為融資融券交易 17:502021/10/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，志強-KY（6768）自今（110）年4月22日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，爰公告自11月1日起得為融資融券交易。 2022武陵櫻花季管制17天 11／1起陸續開放登記 百貨五倍券加碼 101購物金折抵跨場域 #志強-KY #得為融資融券 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所11月法說增至23家 2日由盛達開跑 13:392021/10/29 財經 起薪逾30K 森林護管員甄試即將開跑 14:012021/10/29 財經 行政訴訟E化升級新制 11月1日施行 16:412021/10/29 社會 元大ESG高股息N 將於11月1日掛牌上市 13:392021/10/29 財經 櫃買尋找櫃買系列指數雙冠王 11/1開跑 10:492021/10/29 財經 不綁公投 中二選區明年1月9日立委補選 04:102021/10/29 焦點要聞 櫃買業績發表會 11月起十連發 04:102021/10/29 證券．權證 11月2日再鬆綁 KTV唱歌免戴口罩 04:102021/10/29 焦點要聞 《國際產業》電信塔商Cellnex業績佳 維持前景展望 12:162021/10/29 財經 《台北股市》10月漲52.64點難守萬七 外資共賣574億元 15:232021/10/29 財經 momo 2021《雙11超狂購物節》11月1日開跑 最大獎豪擲111.1萬元紅利金 06:342021/10/29 財經 財經熱門新聞 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 這顆「小螺絲釘」缺貨釀美西大塞港 運輸商曝血淋淋慘況 - 財經 傳統一集團將吃下家樂福 公司罕見2點回應 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 馬斯克拒繳1.3兆稅金 狂發推特氣瘋：錢是要帶人類上火星的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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