證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，志強-KY（6768）自今（110）年4月22日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，爰公告自11月1日起得為融資融券交易。

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