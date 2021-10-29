以「新征程中的兩岸關係和平發展」為主題的第四屆「國家統一與民族復興」研討會，今天（29日）在湖北宜昌開幕。中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川以視頻方式出席致詞時表示，統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障、台灣的經濟發展將得到充分增進、台灣同胞的民生福祉將得到充分提升、台灣的文化創造將得到充分發揚、台灣同胞的對外交往將得到充分拓展。

中國台灣網報導，劉軍川在致詞時提到，廣大台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利。統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯，所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家作主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀。

劉軍川表示，台灣的經濟發展將得到充分增進，以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢，創新活力在共同市場內充分湧流，中華民族經濟更加生機勃勃。

劉軍川表示，台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，兩岸交流往來更加便捷，台灣同胞特別是廣大青年來大陸發展的天地更加廣闊，台灣的財政收入盡可用於改善民生。

劉軍川表示，台灣的文化創造將得到充分發揚，兩岸同胞共同傳承中華文化、弘揚民族精神，在正確的歷史觀、國家觀下交流互鑒、化育後人，台灣文化在中華文化根脈的滋養浸潤中更加枝繁葉茂、煥發光彩。

劉軍川表示，台灣同胞的對外交往將得到充分拓展，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴，與大陸同胞一道，共同參與全球治理和人類命運共同體構建，為世界繁榮穩定、人類發展進步注入更多活力。

劉軍川表示，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊，為促進祖國統一貢獻心力。

★以下為劉軍川演說全文：

習近平總書記在中國共產黨成立100週年大會和在紀念辛亥革命110週年大會上分別發表的重要講話中，深刻闡述解決台灣問題、實現祖國完全統一的目標任務和大政方針，展現中國共產黨矢志不渝的歷史責任擔當，指明堅持一個中國原則和「九二共識」、推動兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程的工作要求，表達對包括兩岸同胞在內所有中華兒女和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來的殷切期望，宣示我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，發出對一切企圖阻礙祖國統一勢力的嚴正警告，激勵和號召海內外中華兒女心往一處想、勁往一處使，匯聚起推動祖國完全統一的磅礡力量。

解決台灣問題、實現祖國完全統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是全體中華兒女的共同願望。民族復興、祖國統一是無上光榮的事業。強國有我，統一有我，理應是包括兩岸同胞在內的全體中華兒女的共同責任，也應是所有關心台灣問題的兩岸專家學者共同努力的方向。

劉軍川表示，要深刻把握歷史發展大勢，認清祖國統一是台灣前途所在、利益所繫。中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。國家強大、民族復興、兩岸統一是大勢所趨、大道所歸、大義所在。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但解決台灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊。

廣大台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利。統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯，所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家作主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀。台灣的經濟發展將得到充分增進，以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢，創新活力在共同市場內充分湧流，中華民族經濟更加生機勃勃。台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，兩岸交流往來更加便捷，台灣同胞特別是廣大青年來大陸發展的天地更加廣闊，台灣的財政收入盡可用於改善民生。台灣的文化創造將得到充分發揚，兩岸同胞共同傳承中華文化、弘揚民族精神，在正確的歷史觀、國家觀下交流互鑒、化育後人，台灣文化在中華文化根脈的滋養浸潤中更加枝繁葉茂、煥發光彩。台灣同胞的對外交往將得到充分拓展，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴，與大陸同胞一道，共同參與全球治理和人類命運共同體構建，為世界繁榮穩定、人類發展進步注入更多活力。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊，為促進祖國統一貢獻心力。

劉軍川表示，要深刻認識民進黨當局謀「獨」挑釁的本質和危害，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，是損害廣大台灣同胞利益福祉的禍根。民進黨當局為了一己私利，大搞政治操弄，極力勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，企圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路，日益把台灣推向危險的深淵。他們口口聲聲說「維持現狀、不會挑釁、釋放善意」，但在實際行動上，他們歪曲抹黑、拒不承認一個中國原則和「九二共識」，本質就是否認法理和歷史早已定論的兩岸同屬一中，這不是企圖改變現狀是什麼？他們大搞「去中國化」，公然篡改歷史，閹割和扭曲祖國大陸與台灣的歷史連結，本質就是搞「脫中謀獨」，這不是企圖改變現狀是什麼？他們叫囂所謂「互不隸屬」、拋出所謂大陸是「鄰國」，本質就是炮製「兩國論」，這不是挑釁是什麼？他們全力配合外部勢力損害中國核心利益，站在中華民族的對立面，在國際上四處亂竄尋求「突破」，本質就是挑戰國際社會一個中國格局，這不是挑釁是什麼？他們濫用「行政」、「司法」等手段，阻撓和破壞兩岸交流合作，打壓島內支持兩岸關係發展和促進統一的力量，蓄意挑唆「反中」民粹，本質就是製造兩岸對立對抗，這又是哪門子的「善意」？

「台獨」分裂勢力與奮進偉大復興的中華民族為敵，與主張國家統一的力量為敵，與希望獲得更多利益福祉的台灣同胞為敵，注定必然失敗。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。廣大台灣同胞理應和大陸同胞一道，為了民族大義、台灣前途和祖國統一的光明未來，共同鏟除「台獨」禍根，堅決挫敗任何「台獨」圖謀。

劉軍川表示，要深刻看清祖國大陸發展機遇和前景，深化兩岸關係和平發展、融合發展。經過全體中華兒女一百年來的接續奮鬥，中華民族創造了世所罕見的經濟快速發展和社會長期穩定奇跡，綜合國力大幅躍升，具備更強勁的發展動力和創新水平，贏得全世界矚目和公認。祖國大陸在全面建成社會主義現代化國家的新徵程上，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，正在持續推進「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，不斷向前發展的腳步不可阻擋，展現出前所未有的光明前景。

中華民族邁向第二個百年奮鬥目標的新征程，也是兩岸關係和平發展、融合發展不斷深化，兩岸同胞和衷共濟、團結向前、日子越過越好的進程，將為增進廣大台灣同胞福祉創造更大機遇和更廣闊空間。我們將突出以通促融、以惠促融、以情促融，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，不斷完善保障台灣同胞福祉和逐步享受同等待遇的政策措施，從台灣同胞的切身利益出發，切實解決各種急難愁盼問題。兩岸關係和平發展、融合發展是造福兩岸同胞特別是台灣同胞的康莊大道，也是推進祖國和平統一的必由之路。希望廣大台灣同胞牢牢抓住祖國大陸新發展階段的巨大機遇，積極融入新發展格局，登上祖國蓬勃發展的快車，創造既屬於自己也屬於中華民族的美好未來。