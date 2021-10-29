北市忠孝東路四段28日晚間發生一起汽車連撞5輛機車的重大交通事故，李姓男子駕車沿忠孝東路4段西往東方向，行駛至光復南路口時，疑似因疲勞恍神，不慎追撞5輛在停等紅燈的機車，造成轎車車頭全毀，其中1輛機車卡在車底，所幸6人僅為手腳多處擦傷，酒測值皆為0，警方後續將送鑑定釐清事故發生原因。

大安分局統計，自去年至今年10月間，轄內共發生2774件機車事故，提醒機車駕駛切勿搶道、搶快或蛇行，應多注意車前狀況並牢記防禦駕駛觀念，「注意別人不注意，小心別人不小心」。

警方指出，根據交通部統計，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，駕駛人如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將提升10倍，高風險不亞於酒駕，民眾若發現自己有疲勞駕駛的狀況，應立即找安全的地方停靠休息，但睡眠時間不宜超過30分鐘，最好每兩小時休息15分鐘，以免引發惰性反而越睡越累。