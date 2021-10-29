大陸電訊設備製造巨頭華為雖然被美國政府列入拒絕商務往來的黑名單，卻仍然花費重金在華盛頓聘請重量級說客為其向拜登政府進行遊說活動。據外媒指出，華為已經砸下百萬美元的重金，聘請民主黨籍的重量級說客托尼．波德斯塔（Tony Podesta），向拜登政府為華為公司進行遊說工作。

安東尼．波德斯塔是專業的美國說客，他曾創辦波德斯塔集團，是華盛頓最有影響力的遊說與基金募集公司。《路透》傳出華為已向他支付了100萬美元（合台幣2782萬元），做為向拜登政府遊說的費用，但是波德斯塔本月份提交的第3季度的遊說報告卻只揭露華為向他支付50萬美元的遊說費。另外的50萬美元據稱將列於第4季的遊說費用。

Tony Podesta paid $500K by Huawei to lobby White House disclosure showshttps://t.co/0oJNGVz4em — FOX Business (@FoxBusiness) October 23 2021

報導說，波德斯塔集團曾經擁有60名雇員，鼎盛時期年營收連續7年超過2500萬美元。創辦人安東尼．波德斯塔的弟弟約翰．波德斯塔（John Podesta）曾經擔任克林頓總統的白宮辦公室主任和歐巴馬總統的顧問，在希拉蕊競選總統時，也擔任過她的競選委員會主席。

華為創辦人任正非的女兒、首席財務官孟晚舟因涉嫌違背美國對伊朗制裁的法律，被美國政府指控詐欺罪，她前住加拿大時在美國警方要求下，被加拿大依司法互助法逮捕。在長達3年的司法訴訟後，孟晚舟於今年9月與美國司法部達成緩起訴協議後，獲准返回中國。此後波德斯塔德也正式代表華為，在華盛頓擔任遊說代表的工作。

《路透》指出，依美國《遊說披露法》，遊說者必須在收到款項的季度向美國政府披露收款金額，不過律師表示，像華為這樣在遊說工作尚未進行之時就向說客預付費用相當少見。

波德斯塔集團曾在川普政府期間與川普2016年競選團隊負責人保羅．馬納福特（Paul Manafort）合作，為烏克蘭親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）做過遊說，因而在2017年遭到美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查。雖然波德斯塔本人最終沒有被指控犯有任何不法行為，但是此案讓波德斯塔他關閉公司，自己也退出了遊說活動。今年7月他曾透露想要重返公關遊說工作，而華為有可能就是他重新擔任說客之後的客戶。

根據美國政府的記錄，華為今年到目前為止已經在公司內部以及外聘的遊說工作上花費了大約342萬美元（合台幣9516萬元）。