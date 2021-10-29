針對通膨問題火熱，中央銀行二度PO臉書強調，台灣總體經濟基本面健全，有助穩定民眾通膨預期心理，因台灣疫情控制得宜，較無美歐等經濟體的勞動市場緊俏，及貨運輸入港口阻塞的供應鏈瓶頸等問題，待國際原油等大宗商品供需失調緩解，通膨升溫壓力可望逐漸紓解，國內通膨率應無持續攀升之虞。

央行表示，近來全球物價上漲情況有感，台灣與新興市場經濟體如巴西，先進經濟體如美國及歐元區的通膨率皆呈向上趨勢，但台灣表現相對溫和。今年台灣通膨率上升主要是油料費、運輸費與蔬菜價格大漲所致。IMF在最新的「全球經濟展望」報告中指出，當一國的名目有效匯率貶值、經常帳餘額與財政收支餘絀對GDP比率下降（如經常帳逆差及財政赤字擴大），及民眾預期通膨率大幅上揚等，四項制約通膨預期機制鬆動（de-anchoring），才易使通膨率持續攀升。

央行指出，目前台灣名目有效匯率升值、經常帳與政府財政收支皆健全，且若根據IMF未來三年後通膨預測值來衡量通膨預期也相對穩定，台灣制約通膨預期的相關指標表現較其他經濟體優異。因此，參考IMF所採用的這些指標，顯示國內通膨率持續攀升的壓力相對較低。

另有人憂心台灣將重蹈早年通膨率大幅攀升的情節，其實當前台灣的通膨環境已不同於往昔。央行認為，1970年代兩次石油危機（國際油價以倍數上漲）期間，由於經濟活動對石油依賴度高，當油價大幅攀升，通膨率伴隨走高，即1973年8.17％、1974年47.47％、1979年9.75％、1980年19.01％。

1990年前後，國內通膨率達4％上下，主要因薪資連年大幅調高，1987～1992年的年增率介於9～15.5％，導致薪資─物價螺旋上升（wage-price spiral），加以1990年波斯灣戰爭帶動油價上漲。

2008年國內通膨率為3.52％，主要因國際油價創歷史新高（布蘭特原油達每桶145美元），帶動生質能源需求銳增，推升食物類價格年漲幅8.56％。媒體甚至創造了「農業通膨（agflation）」的新名詞，它是由農業（agriculture）與通膨（inflation）二字所組成，不過，持續沒多久，農產品價格就隨油價下跌了。

央行說明，台灣長期處於低且穩定的通膨環境，且貨幣政策具有反通膨與反景氣循環的特性。另目前行政院「穩定物價小組」的積極作為，及油電價格平穩機制適時啟動，在這些情況下，應可降低民眾對物價持續上升的預期心理，進而達到穩定物價效果。