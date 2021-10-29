法國珠寶品牌CHAUMET是拿破崙和他的第一任皇后約瑟芬（Josephine）的御用珠寶，向來充滿皇室品味，經典「Bee My Love」珠寶延續皇后珠寶的設計靈感，以拿破崙象徵王權的蜜蜂和蜂巢為設計元素，並採用獨創的皇后式切割（Taille Imperatrice）鑽石，近來柯佳嬿、王淨先後佩戴Bee My Love珠寶亮相，有了皇后式切割美鑽加持，更添天后氣場。

天后柯佳嬿佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，向老公喊話「以最為炫目閃耀的方式告白你的愛意吧！」。（擷自IG）
天后柯佳嬿佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，向老公喊話「以最為炫目閃耀的方式告白你的愛意吧！」。（擷自IG）

天后柯佳嬿近日在IG貼出她佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，並在文中公開呼籲「以最為炫目閃耀的方式告白你的愛意吧！」，似乎是在向老公喊話；目前戀愛中的王淨，則在臉書IG貼出自己佩戴「Bee My Love」珠寶的美照，以俏皮可愛模樣詮釋新生代天后的神韻。

王淨佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，小公主立刻晉升為皇后。（CHAUMET提供）
王淨佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，小公主立刻晉升為皇后。（CHAUMET提供）

鑽石有各種切工，有枕型、祖母綠、公主等各種切割方式，如今CHAUMET創新推出一款名為「皇后式切割」（Taille Imperatrice）蜂巢六角型鑽石，並融入經典Bee My Love系列珠寶作品當中，皇后式切割鑽石猶如群蜂嬌寵的天后級女蜂王，完美詮釋Bee My Love 珠寶的尊榮貴氣。

CHAUMET的Bee My Love向來是品牌的經典入門款，如今有了皇后式切割美鑽，自此揭開全新扉頁，象徵創新的里程碑，就如同柯佳嬿和王淨的演藝生涯，演技不斷精進，綻放耀眼光芒，唯有獨一無二的皇后式切割美鑽能與之匹配，渾身散發自信愉悅的風采，彰顯獨特耀眼的個性。

CHAUMET獨創的皇后式切割（Taille Imperatrice ）鑽石，六角形蜂巢外觀有88個切面，充滿皇室品味，且兼具幸運象徵。（CHAUMET提供）
CHAUMET獨創的皇后式切割（Taille Imperatrice ）鑽石，六角形蜂巢外觀有88個切面，充滿皇室品味，且兼具幸運象徵。（CHAUMET提供）

蜜蜂與蜂巢自古以來即是財富的象徵，拿破崙更以蜜蜂作為皇室的標誌性符碼，CHAUMET將其圖騰幻化成Bee My Love珠寶，其中皇后式切割的六角型鑽石源自六角型的蜂巢結構，有88個切刻面，宛如填滿蜂蜜的蜂巢，在璨爛陽光下散發甜蜜迷人的光芒，加上88是個幸運數字，也是蜜蜂以8字型舞蹈傳遞花蜜位置訊息的財運符號，更有無限大符碼的寓意，讓人無法抗拒。

CHAUMET「Bee My Love」珠寶，猶如蜂巢在璨爛陽光下散發甜蜜迷人的光芒。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」珠寶，猶如蜂巢在璨爛陽光下散發甜蜜迷人的光芒。（CHAUMET提供）

全新Bee My Love珠寶有多款吊墜、戒指、耳環與手鍊，融入拿破崙皇室象徵的蜜蜂元素，運用幾何線條詮釋蜂巢設計，以及鑲嵌Taille Imperatrice皇后式切割鑽石的珠寶作品等，該系列可以單獨佩戴，可以多件戒指、手鍊和項鍊疊戴，更可混搭其他作品，是款百搭的珠寶作品。

CHAUMET「Bee My Love」珠寶鑲嵌皇后式切割鑽石，奢華再升級。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」珠寶鑲嵌皇后式切割鑽石，奢華再升級。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽手鍊。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽手鍊。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽戒指。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽戒指。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽項鍊。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽項鍊。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」鉑金鑲鑽耳環。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」鉑金鑲鑽耳環。（CHAUMET提供）
黑嘉嘉戴梵克雅寶Alhambra珠寶 更添幸運氣場
工研院TOPCon太陽能電池翻轉零碳電力產業
#Bee #My #Love #珠寶 #皇后