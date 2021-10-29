法國珠寶品牌CHAUMET是拿破崙和他的第一任皇后約瑟芬（Josephine）的御用珠寶，向來充滿皇室品味，經典「Bee My Love」珠寶延續皇后珠寶的設計靈感，以拿破崙象徵王權的蜜蜂和蜂巢為設計元素，並採用獨創的皇后式切割（Taille Imperatrice）鑽石，近來柯佳嬿、王淨先後佩戴Bee My Love珠寶亮相，有了皇后式切割美鑽加持，更添天后氣場。

天后柯佳嬿佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，向老公喊話「以最為炫目閃耀的方式告白你的愛意吧！」。（擷自IG）

天后柯佳嬿近日在IG貼出她佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，並在文中公開呼籲「以最為炫目閃耀的方式告白你的愛意吧！」，似乎是在向老公喊話；目前戀愛中的王淨，則在臉書IG貼出自己佩戴「Bee My Love」珠寶的美照，以俏皮可愛模樣詮釋新生代天后的神韻。

王淨佩戴CHAUMET「Bee My Love」珠寶，小公主立刻晉升為皇后。（CHAUMET提供）

鑽石有各種切工，有枕型、祖母綠、公主等各種切割方式，如今CHAUMET創新推出一款名為「皇后式切割」（Taille Imperatrice）蜂巢六角型鑽石，並融入經典Bee My Love系列珠寶作品當中，皇后式切割鑽石猶如群蜂嬌寵的天后級女蜂王，完美詮釋Bee My Love 珠寶的尊榮貴氣。

CHAUMET的Bee My Love向來是品牌的經典入門款，如今有了皇后式切割美鑽，自此揭開全新扉頁，象徵創新的里程碑，就如同柯佳嬿和王淨的演藝生涯，演技不斷精進，綻放耀眼光芒，唯有獨一無二的皇后式切割美鑽能與之匹配，渾身散發自信愉悅的風采，彰顯獨特耀眼的個性。

CHAUMET獨創的皇后式切割（Taille Imperatrice ）鑽石，六角形蜂巢外觀有88個切面，充滿皇室品味，且兼具幸運象徵。（CHAUMET提供）

蜜蜂與蜂巢自古以來即是財富的象徵，拿破崙更以蜜蜂作為皇室的標誌性符碼，CHAUMET將其圖騰幻化成Bee My Love珠寶，其中皇后式切割的六角型鑽石源自六角型的蜂巢結構，有88個切刻面，宛如填滿蜂蜜的蜂巢，在璨爛陽光下散發甜蜜迷人的光芒，加上88是個幸運數字，也是蜜蜂以8字型舞蹈傳遞花蜜位置訊息的財運符號，更有無限大符碼的寓意，讓人無法抗拒。

CHAUMET「Bee My Love」珠寶，猶如蜂巢在璨爛陽光下散發甜蜜迷人的光芒。（CHAUMET提供）

全新Bee My Love珠寶有多款吊墜、戒指、耳環與手鍊，融入拿破崙皇室象徵的蜜蜂元素，運用幾何線條詮釋蜂巢設計，以及鑲嵌Taille Imperatrice皇后式切割鑽石的珠寶作品等，該系列可以單獨佩戴，可以多件戒指、手鍊和項鍊疊戴，更可混搭其他作品，是款百搭的珠寶作品。

CHAUMET「Bee My Love」珠寶鑲嵌皇后式切割鑽石，奢華再升級。（CHAUMET提供）

CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽手鍊。（CHAUMET提供）

CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽戒指。（CHAUMET提供）

CHAUMET「Bee My Love」玫瑰金鑲鑽項鍊。（CHAUMET提供）