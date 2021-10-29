I must admit; I‘m again speechless! 😯 Within just a few days not only the J-20B as the first twin-seater stealth fighter but finally also the J-35 (?) was unveiled.



So say HELLO👋again this time to China‘s next generation carrier-borne fighter … and this is not faked! pic.twitter.com/hblz94r2bB — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 29 2021

新聞網站「The Drive」29日報導，根據在社交網路上流傳的照片，明顯瞄準中國大陸003型航空母艦空戰主力位置的FC-31「鶻鷹」戰機，疑似其艦載機版本的原型機首次在公眾面前飛行，被認為可能是該型機的首飛。

根據在網路上流傳的照片，1架漆著藍綠色底漆的FC-31原型機被民眾拍到在空中飛行；「The Drive」指出，該機似乎是以2016年出現的第二代FC-31原型機為基礎進行改良，不同處包括機翼可折疊設計、前起落架具備彈射器牽引桿、機首下方配備類似F-35光電瞄準系統（EOTS）的感測器、座艙罩縮短等。

由於該型機明顯將搭配彈射器使用，被認為肯定是為建造中的中國大陸003型航艦做準備，因為該艦與現役採用滑跳式甲板的遼寧艦和山東艦不同，將是「彈射起飛／攔阻索回收」（CATOBAR）設計，且可能會搭載最新的電磁式彈射器。

近期軍事新聞網站「海軍新聞」（Naval News）才報導，根據合成孔徑雷達（SAR）衛星照片，003型航艦的建造進度穩定，海南三亞也正為其建造大型船塢。讓該艦有機會如外界先前估計一般，於2022年正式下水。

由瀋陽飛機工業集團研發的FC-31雖早早於2012年首飛，但長期以來未獲任何訂單，讓其緊抓中國大陸未來艦載機的機會，據信至少從2019年便開始研發艦載版本的FC-31。不過「The Drive」指出，要將陸基戰機改造成艦載機並不容易，必須考慮到因應航艦起降的氣動變化、大幅強化機體和起落架結構，甚至連機體材料都得改變，以免遭嚴峻的海上環境快速腐蝕等。