新竹市的施政有目共睹，市長林智堅今天就用數據呈現市府團隊過去一年防疫與建設的成果，其中「擴大篩檢、精準疫調、確實隔離、施打疫苗」，讓新竹市已成為北台灣累計確診數最低的城市，連續100天零確診，疫苗涵蓋率更突破了8成。而在防疫同時，他們的建設也不中斷，「波光市集」正式開幕，明年新竹兒童醫院、竹市棒球場也都將完工。並邀集7個國家、65組藝術家團隊，打造出全台最大、最美、最國際的藝術饗宴。

林智堅29日在臉書端出市府團隊過去一年兼顧防疫與建設的亮麗成果，希望讓在這座城市勤奮工作、努力打拚的新竹人，享有更優質的生活環境；一座城市的進步整合了軟體、硬體的建設，也包含許多眼睛可見與默默付出的努力，邀請各位關心城市發展的朋友們，閱讀這近百頁的簡報，共同回顧過去這半年的工作成果。

林智堅指出，上半年全國面臨疫情大挑戰，他們透過「擴大篩檢、精準疫調、確實隔離、施打疫苗」，讓新竹市成為北台灣累計確診數最低的城市，連續100天零確診，也透過大型疫苗站提升施打量能，疫苗涵蓋率已經突破8成。

林智堅強調，在防疫同時，他們的建設也不中斷，深受市民和遊客喜愛的「波光市集」正式開幕，新竹漁港也成為全國5大熱門旅遊景點，帶動城市的觀光消費；明年竹竹苗唯一的新竹兒童醫院、觀眾席達1萬席的竹市棒球場也都將完工。而隨著疫情趨緩，新竹光臨藝術節邀集7個國家、65組藝術家團隊，打造出全台最大、最美、最國際的藝術饗宴，到訪人次也即將突破200萬。

林智堅表示，7年來，他們積極爭取中央經費，讓建設不間斷、讓新竹市跳級成長。明年度總預算案歲出編列257億元，也是歷年來最高，其中，更有將近100億為教育科學文化支出，為孩子們、為城市的教育事業繼續努力。他也感性說，「新竹，是我的家鄉，市民朋友的信任與支持，就是市府團隊努力前進的動力來源。我們會繼續在挑戰中繼續前行，為新竹帶來更好的生活品質，繼續讓新竹市跳級成長，讓生活在這座城市的人們，越來越有光榮感。」