企業排球聯賽台中太陽神排球隊正式成軍，今日於台中市政府惠中樓舉行誓師記者會，首次對外公開亮相，呼出本季「NEVER TOO LATE」口號，由台中太陽神當起領頭羊，引領其他縣市的企業排球走向職業化。台中市長盧秀燕更到場力挺，直接穿上球衣。盧秀燕表示，台中近年排球運動發展非常蓬勃，台中太陽神落實在地化，提供球員展現球技舞台，未來市府將與球團合作，培育更多排球人才、舉辦更多賽事，推廣台中酷運動，打造酷城市。

台中太陽神排球隊榮譽領隊為張承中、領隊為林紀甫，誓師記者會獲得市政府和在地排球界大力支持，出席貴賓包含台中市長盧秀燕、台中市政府運動局長李昱叡、台中市排球委員會榮譽主委林竹旺、主委周永鴻、總幹事卓枝全、夢想家教育基金會董事長陳立宗、朝陽科技大學董事簡肇涵。

張承中同時也是PLG職籃聯盟福爾摩沙台新夢想家董事長。張承中透露，領隊林紀甫長期力挺夢想家，「我會帶著兩個身份，除了夢想家還有太陽神，希望一起把台中籃球、排球做得更好。」

記者會上，領隊林紀甫、總教練莊世賢，分別致贈全隊簽名球和球衣給台中市長盧秀燕，盧秀燕當場把球衣穿上，象徵全力支持。

領隊林紀甫也和球員代表吳宗軒、高偉誠、焦璿誠簽下合約書，象徵將為台中太陽神的每一位球員，帶來更好的環境及生涯規劃，讓排球不僅是排球，走出排球場後，可以有機會與在地企業合作或是深耕基層，讓台中市的運動產業更為蓬勃發展。

吳宗軒上個月剛打完亞錦賽，率領中華男排拿下歷史最佳的第四名。他表示：「這次回歸沒有別的，就是要幫助球隊拿下企聯首冠，也感謝台中市政府以及教練團還有球團後勤單位的協助及支持，讓我們可以專心在球場上好好發揮。」

台中太陽神從籌備至今，社群活動動作頻頻，領隊林紀甫表示：「企排已經邁入17年了，今年是個轉變，就像我們的口號『永遠不嫌晚』，隔壁棚的職籃已經在幫我們做最好的示範，我們也希望排球也可以邁向職業化，今年我們主場將於12/4~5、12/11~12連二周於台體舉行，希望可以藉由排球運動拉近與市民的距離，更結合觀光產業以及基層校園巡迴，讓更多人知道台中有個職業排球隊叫太陽神，也讓這些球員可以感受到以往不同的規格感受。」