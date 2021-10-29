儘管距離11月27日T1聯盟新球季開打日期越來越近，不過台中太陽要到12月11日才迎來初次亮相比賽，可是台中太陽總經理汪蔚傑似乎已經等不及了，「我們7名老外的入境台灣程序都已完成，也都買好來台機票，最快就是下周抵台報到了。」

汪蔚傑口中的7名老外，包含西班牙籍總教練卡密諾斯、西班牙籍助教阿伯托賈西亞、中鋒訓練師賈邁巴恩斯(Jermaine Barnes)，以及唐提格林、阿隆索吉與桑尼3名洋將，亞洲外援菲律賓球員喬丹海丁，明顯受到CDC管制外國人士入境影響很深。

「我們最近真的忙翻天了，不僅要忙這些老外的工作證問題，弄到必須跟西班牙、約旦及美國等國家密切聯繫，才好不容易搞定下周入境事宜，」汪蔚傑說，「這些老外我們都有在持續監控當中，一開季不會給他們太多壓力的。」

只是這次汪蔚傑特別找來擁有待過灰狼資歷的賈邁巴恩斯，來台擔任中鋒訓練師工作，可說是別有目的，「因為巴恩斯的身高有208公分，雖然他38歲了，卻還是可以打，我打算拿他當作備用洋將使用，畢竟現在要找洋將替補相當困難。」

汪蔚傑也不禁開起玩笑，「其實我們現在做好很多備案，假如西班牙教練不太適用，或許我這個總經理也可以跳下來擔任總教練，這未免也不是一個好方法。」