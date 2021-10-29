西門町街友遭少年飛踢包圍飆罵 短裙女狂嘻笑他落魄坐地

台北市西門町日前1名神情恍惚、坐在地上的街友疑似朝路人胡言亂語後，遭到1票年輕男女對著他狂吼「這是在西門町」、「第三次了，你要幾次」，整票男女圍著他不斷嘲笑辱罵，之後更是有名年輕人朝他飛踢，他原本欲回嘴遭大聲反嗆，最後只好憤怒且無奈任人笑罵，影片曝光後引發網友撻伐年輕人行為。

影片在臉書「爆料公社公開版」被公開，當時1名坐在地上的街友身邊圍著一群年輕人，年輕人中1名少年開始對他怒吼「這是在西門町，第三次了，你要幾次」等內容，他之後向身旁的人說「他腦袋在高速運轉」，同行友人也在旁嘻笑怒罵；而該街友疑似欲回嘴，再度遭到對方更大音量回罵回去，他最後只好氣憤無奈地看向一旁、任年輕人言語怒罵，他嘴中疑似也念念有詞說「是怎樣啦」。

西門町街友遭少年飛踢包圍飆罵 短裙女狂嘻笑他落魄坐地

影片將該群年輕人的惡劣行徑曝光，原PO說「現在的小孩多麼可憐，有人知道那個男的是哪個學校嗎，旁邊拿菸的女生也很有問題，我也好想知道是哪間的喔，男的喉結長好再來大聲，聽了真烙賽」；PO文中還附上罵人的年輕男子的近照與個人臉書頁面；而另1則影片中，同1名街友更直接遭人飛踢，行徑相當可惡。不過整氣

網友看到影片紛紛留言怒轟，「明明就知道人家有問題，然後還去欺負」、「可憐小孩，那天自己的家人被這樣對待什麼感受什麼感覺，可以同理心嗎」、「終於有人po了，真的是教育失敗的產物」、「只能說家長教育失敗」、「聽說很多人打電話去學校反應這件事 顯然不是只有我打去反應🤣」、「真的太過分了」。