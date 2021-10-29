經濟部加工出口區管理處29日舉行「智慧跨域應用體驗場域」成果發表會，其中，肚肚科技聯手LINE Pay Money一卡通與LA RUE文創設計，推動攤商行動支付應用，打造電子支付市集，未來將實際導入高雄在地夜市、百貨商圈，預估將帶來逾千萬商機，而長期深耕智慧農業與智慧教育的慶奇科技，則展示「智栽農業」與「凱比機器人」等裝置，展現AIoT的無限應用可能。

經濟部加工處長楊伯耕29日表示，高雄軟體園區已成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業聚落，加工處近年積極透過鏈結外部資源、引進旗艦廠商、發展智慧聯網、推動創新創業及培育數位人才等作法，並攜手地方政府、學研單位扶植區內廠商智慧跨域應用，致力推動高雄亞洲新灣區產業，成為國內創新應用技術對接國際市場的出海口。

此次，加工處攜手高雄市政府經濟發展局，整合肚肚科技、LA RUE市集與一卡通，由肚肚提供智慧餐飲系統服務及配套方案，串接一卡通LINE Pay Money電子支付與電子票證服務，導入LA RUE市集的合作攤商進行示範應用及推廣，打造數位轉型示範案例。

未來將實際導入高雄在地夜市、百貨商圈，運用5G AIoT與大數據分析帶動傳統餐飲業、服務業數位轉型，預估將帶來逾千萬商機。

加工處指出，慶奇科技則展出研發的「智栽農業」系統與「凱比智慧機器人」，其中，「智栽農業」系統，透過AI與大數據分析，創建量身定做的場域模型，可自動化控制水、肥料與農藥等用量，精準記錄栽種歷程作為未來調整資訊，每年可節省152天管理工時，大幅減低成本。

而「凱比智慧機器人」透過多種AI與感測元件，結合教學課程，創造4000萬種的程式方塊組合設定，能依據各年齡層孩子的需求，提供循序漸進的學習培養目標，同時解決疫情下數位教育需求。