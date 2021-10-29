總投資金額近65億元的漢神洲際購物中心，29日舉行開工動土典禮，預計2025年開始營運。（黃國峰攝）

總投資金額近65億元的漢神洲際購物中心，29日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕（右4）、國揚集團創辦人侯西峰（右3）、午資開發董事長羅閎逸（右5）等人主持。（黃國峰攝）

總投資金額近65億元的「漢神洲際購物中心」29日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕感謝午資公司、台灣人壽及漢神集團共同攜手投資台中，帶動地方經濟發展，台中市作為全台第二大城市，會持續打造友善投資環境，吸引企業到台中投資，繼續為台中拚經濟。

盧秀燕表示，北屯區是台中第一大行政區，人口近30萬人，鄰近的西屯區，人口約20多萬人，是中市極具發展潛力的地方，市府也在此附近投資近200億元，包括台中會展中心、台中綠美圖、台中巨蛋體育館。

盧秀燕指出，台中是全國第二大城市，「拚經濟非常重要」，午資集團，台灣人壽、漢神集團三方合作投資近65億元，這是近年台中很大一筆投資，代表企業對台中市經濟前景有信心，她代表市府感謝企業對台中有信心，歡迎大家到台中，讓台中經濟前景發展更好，人民生活更富裕。

國揚集團總經理彭邵齡表示，3年前第一次到洲際棒球場勘查，當時附近沒有房子及捷運，有人質疑可以嗎？但國揚集團侯創辦人說，「這個案子一定要來台中」，不可以只看現在，我們看的是未來，今日終於開工動土。

午資開發股份有限公司董事長羅閎逸則說，漢神洲際購物中心將建構地上7層、地下4層，面積達3萬4千坪，內容包含多元餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗、汽機車停車等多元商業複合空間，也規劃了2500個汽車停車位及4000個以上機車停車位。

國揚集團創辦人侯西峰感謝盧市長帶領市府團隊帶給市民幸福感，他表示，漢神洲際購物中心預計114年完工，他有信心可以辦好，不過由於目前市場漲價現象，預估投資金額將超過80億元。

運動局表示，漢神洲際購物中心，座落於崇德路三段及崇德十九路交叉口，74號快速道路旁，以國道1號、3號為聯外串聯鄰近縣市，南來北往便捷；更鄰近台中巨蛋體育館預定地及台中捷運，生活機能一應俱全，將創造800個以上就業機會，為台中經濟注入新活水，可望帶動周邊產業發展，提升就業人口，增加城市競爭力，提供台中市民休閒娛樂場域。