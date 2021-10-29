新冠疫情之下，全國血荒嚴重，台灣高鐵公司自10月22日（五）起，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區）舉辦12場「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，高鐵公司董事長江耀宗更帶頭挽袖捐血，呼籲熱心民眾一同加入。

高鐵表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來已邁入第10年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋血。高鐵公司呼籲大家把愛心化為實際行動，為了鼓勵挽袖樂捐，高鐵也特別推出「台灣高鐵自動摺傘」，民眾捐出一袋熱血即獲傘乙支，捐出第二袋則有其他精美贈品任君挑選，各站數量有限，送完為止。

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動從10月22日從台北站開始，透過各站接力，預定明年1月14日桃園站告一段落。各站舉辦日期詳附表。高鐵並提醒，由於指揮中心宣布所有入境者入境後都需居家檢疫14天；且為了用血安全，凡曾出國的民眾，回國後暫緩捐血28天。另如果曾確診新冠病毒而治癒者，及曾與確診者密切接觸，也暫緩捐血28天。打過新冠疫苗者，包括mRNA、腺病毒載體及蛋白次單位（重組蛋白）疫苗等，也可捐血。