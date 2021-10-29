警政署統計，去年金融機構協助反詐騙，共成功攔阻9億8174 萬餘元，較前年增加63.37％。攔阻金額達1000萬元以上的金融機構，依序為臺灣銀行、中國信託商業銀行、中華郵政等15家，警政署為感謝金融機構協助防制詐欺犯罪的實質貢獻，特別在10月的署務會報中，由署長陳家欽親自頒獎鼓勵。

警政署並特別頒發「金優業者」獎給一卡通及中國信託兩家業者，警方表示，一卡通（LINE PAY MONEY）建立交易防詐機制，簡化全國員警調閱會員資料流程，大幅提升案件偵查及攔阻效率。

另中國信託研發「智能ATM」，針對異常表徵交易進行提領管制措施，並無償於全國所屬ATM播放反詐宣導影片，使民眾能提高警覺、慎防被騙。

警政署表示，自2019年7月起，已與金融監督管理委會員，共同推動金融機構建置「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，讓銀行櫃台遇到民眾欲匯款至曾遭他人報案的境外金融帳戶時，立即跳出預警視窗，供行員及時攔阻並實施關懷提問，今年成功攔阻匯往境外詐騙款項達1900多萬元。

警政署表示，詐騙集團為規避行員臨櫃關懷提問，常以話術向遭詐民眾謊稱偵查不公開，或要求遇到關懷提問時，以投資、房屋修繕、還款等各種藉口搪塞，提醒民眾切勿上當受騙。