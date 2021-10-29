「南投玩很大」第1次抽獎，10萬元現金得主出爐。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣加碼振興五倍券，推出「南投玩很大」抽獎活動，每周抽出10萬元得主，首周發票登錄達48萬筆、登錄金額破億元，29日在清境西雅圖璀璨雙城，抽出A00004810序號，成為第1位10萬元得主，將正式公告於活動官網。

「南投玩很大，千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，首波由南投縣政府祕書長洪瑞智、觀處長陳志賢與清境觀光協會理事長蔣政緯，抽出幸運得主。

洪瑞智表示，南投好吃、好買又好玩，縣長林明溱感謝旅客到南投消費，加碼15個旅遊福袋抽獎，共抽出20位，福袋主題為清境埔里之旅，內容包含清境西雅圖、楓丹白露、清境天星、雲舞樓等民宿住宿券，搭配青青草原門票、日月潭纜車票及埔里宏碁蜜蜂生態觀光農場特色伴手禮，讓遊客暢遊南投。

陳志賢表示，10月底南投熱鬧滾滾，除了清境火把節外，周末也有日月潭花火節，歡迎大家到南投旅遊消費、中大獎；「南投玩很大」活動期間從今年10月1日至明年4月30日，在南投消費單筆滿200元發票，即可參與周周抽10萬元現金，特別月加碼抽百萬，以及登錄合法旅宿消費發票抽旅遊福袋。

配合南投溫泉季，縣府祭出加碼方案，只要登錄南投縣溫泉標章旅宿發票或收據，即可線上玩刮刮樂，即時開獎，最大獎可抽中GOGORO電動車。

因應宅經濟消費，到「南投好好玩」官方電商平台消費，1筆訂單就有1次抽獎機會，有機會把Air Pods或APPLE WATCH帶回家，歡迎民眾帶著五倍券到南投泡湯、享受美食。