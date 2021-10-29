針對行政院長蘇貞昌於立法院備詢時就能源議題對國民黨的評論，國民黨文傳會主委凌濤表示，國民黨主席朱立倫始終堅持核安、同時要為人民打造不缺電的民生環境，立場多年來始終如一，卻遭到行政院長蘇貞昌扭曲，可見欲加之罪何患無辭。

行政院長蘇貞昌今天回答民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，「重啟核四」根本是騙人的，國民黨當年花15年、3千億蓋核四廠沒蓋成，核一號機沒完成、核二號機沒有開始，執照現在也過期了，要怎麼重啟？說要封存的是前總統馬英九，喊重啟的也是他，「政黨可以競爭，但不能騙人」。

對此，國民黨文傳會主委凌濤批評，如果要檢驗民進黨的能源政策成績單，今年5月13日、5月17日、7月27日發生三次大跳電，衝擊產業投資信心，也造成民生不便，許多人民現在為了政府不斷提高火力發電的錯誤政策，被迫吸空污廢氣，不僅傷害人民健康，也讓台灣離淨零碳排、環境永續的國際潮流越來越遠。

凌濤指出，一個政府交出拚不了經濟、顧不了人民、達不成永續的最爛能源成績單，換作其他人早就請辭下台了，為什麼蘇貞昌還有臉出來議論他人？連神明都敢欺瞞的院長，說話究竟還有多少公信力？就留給台灣社會公評。