孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》日前舉辦「女神釘孤支大賽」，邀請到嫩妹代表「藍波老師女兒-潔潔」、葛宸羽、羚小鹿。老妹代表愛雅、梓梓、LaLa來舞蹈大PK，並請來閱妹無數的陳為民來當客座評審，評分標準則是用機器監測王仁甫以及陳為民的腦波為準，起伏越高代表分數越高，陳為民一看到愛雅趴地，腦波瞬間飆升至100，並搞笑說就算愛雅不跳舞躺在地上，他的腦波一樣會飆升，還爆料直言：「有幻想過！」

節目一開始為了以示腦波檢測正確，陳為民竟問王仁甫：「在跟季妹妹結婚的這段期間，有沒有幻想過其他的女人？」只見王仁甫腦波突然升高之後又急速下降，只見王仁甫嘴唇抖動，不知道在喃喃自語什麼，後來他才解釋，突然升高是因為不知道陳為民會問什麼問題而感到緊張，後來會平靜是因為自己嘴裡一直念著「南無阿彌陀佛」，超「在意」老婆反應讓眾人笑歪腰。後來又為測試他，節目團隊在電視牆放上季芹的照片，沒想到王仁甫腦波數據一路往下滑，甚至到了最低點，讓王仁甫趕緊解釋：「因為我平常不會看她穿這麼多！」

愛雅這次帶來性感的韓風舞蹈，前40秒王仁甫的腦波無動於衷，後來稍稍有了一些波動，他則表示因為前40秒他看愛雅的視線都被男舞者擋住，越看越出神，直到後來愛雅褪去外套，露出性感身材，他才開始有了看表演的感覺。而陳為民看完表演之後，腦波更是直接衝破100，他也坦言就算愛雅不跳舞躺在地上，他也可以被吸引，更直言：「曾幻想過。」讓愛雅再跳一次給陳為民看，只見陳為民拿出手機想錄一段影片回家觀賞，遭眾人阻止之後才結束這場鬧劇。 《明星許願池》每周六晚10點在民視播出。