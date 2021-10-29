「台灣樂天集團日」將於2021年11月2日在Rakuten Monkeys主場桃園國際棒球場登場！樂天集團代表渡邉崇表示，今年是首次在台舉辦「樂天集團日」，希望透過主題日活動讓球迷們體驗樂天的生態圈服務，也期望疫情穩定且國人可以出國旅遊時，打造跨區域生態圈，如「台日一日生活圈」，從桃園機場到日本各地並拓展樂天的信用卡、銀行、旅遊等各種旅日相關服務，讓國人跨國體驗一日樂天生活圈。

「台灣樂天集團日」主題日活動是由樂天集團攜手樂天市場、樂天信用卡、樂天國際銀行、樂天Kobo、樂天旅遊、樂天醫藥、Rakuten Insight及日本樂天官方旗艦店共同在Rakuten Monkeys主場桃園國際棒球場舉辦。

樂天集團表示，這次的主題日邀請樂天集團員工、眷屬與球迷朋友們共襄盛舉，參與這場盛會。每位球迷朋友都可以透過由樂天市場、樂天國際銀行等所精心規劃的互動式攤位參加體驗互動並獲得抽獎機會，活動當天只要憑招待券，即可獲得限量3000份的球員卡，並且可用100元購買「桃猿主色刷毛外套」1件，一起體驗樂天的生態圈。

樂天集團表示，樂天在台深耕13年，今年首次將集團的主題日活動「樂天集團日」搬到台灣，透過球場上的攤位活動，體驗樂天集團的電子商務、純網銀、旅遊、信用卡、數位內容等生態圈服務，希望與台灣消費者建立更深的連結。

樂天集團表示，活動當天提早於下午5點開放進場，球場外有吸睛可愛的樂天胖達供大小朋友拍照打卡，另外來自樂天市場、樂天信用卡、樂天國際銀行、樂天Kobo及日本樂天官方旗艦店提供的互動抽獎活動，讓球迷們可以在攤位上與店員互動並參加抽獎活動，同時，場外的舞台區也可以透過有獎徵答方式會獲得樂天女孩所簽名的Kobo閱讀器，對於想要體驗樂天生態圈服務的球迷們更是絕佳機會。除此之外，更邀請到「日本天團」AKB48 Team TP擔任開球佳賓並表演主打歌曲！