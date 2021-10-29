社交平台臉書28日正式宣布將公司更名為Meta，消息宣佈後，Meta立即成為Google熱搜字及推特熱門標籤。不少網友笑說，原本由臉書、蘋果、亞馬遜、網飛與谷歌組成的尖牙股（FAANG），以後要改稱漫畫股（MANGA）了。

臉書更名的官方說法是要聚焦公司未來發展「元宇宙」（metaverse）的業務，但網路與媒體則指這是創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）為了躲避各界對其諸多批評與監管。

臉書近期因負面新聞纏身，這次改名引發許多訕笑。許多推特用戶說，臉書更名Meta，其實是「馬克逃避真正盡責」（Mark Evading True Accountability）的縮寫。

因為臉書更名，網友也針對美國熱門股的組成展開拼字競賽。除了漫畫，也有人拼成岩漿（MAGMA），或者直接由FAANG改為MAANG。

話說回來，當初尖牙股（FANG）一詞係由財經電視台CNBC《Mad Money》名嘴克瑞莫（Jim Cramer）於2013冠名。2017年蘋果加入，又多了個A，變成FAANG。有趣的是，谷歌母公司早已在2015年更名為Alphabet（字母），但實在太繞口，加上方便拼字之故，大家都還是習慣以G的縮寫來代表她。