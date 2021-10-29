總獎金300萬元的第34屆高雄公開賽今天在髙雄高爾夫俱樂部的第三回合，多位選手紛紛努力攻占山頭，自稱從沒在高雄球場打過好成績的呂偉智，今天四鳥無柏忌，打出低於低於標準桿四桿的68桿，以三回合總桿低於標準桿八桿的208桿，領先一桿，單獨躍居首位，明天尋求高雄公開賽首冠；洪健堯打出69桿，以一桿之差的209桿，緊追在後，追求今年台巡賽第三冠。

高雄球場選手王偉祥交出68桿佳績，李玠柏打70桿，兩人同以三回合210桿，兩桿之差，暫並列第三位。

方胤人推桿佳，打出70桿，三回合總桿211桿，以三桿之差暫獨居第五位。另有三位選手謝東宏（69桿）丶張緯綸及陳裔東（均為71桿）同以三回合低於標準桿四桿的212桿，暫並列第六，也都有爭冠希望。

明天最後一回合決賽呂偉智丶洪健堯與王偉祥同在最後一組領先組於上午8:40於第一洞出發。

昨天躍居首位的丁子軒今天發揮失常，開球丶鐵桿與推桿準確度都不如昨天，打出79桿，三回合總桿高於標準桿一桿的217桿，自昨天的首位暫時退到並列第17，落後領先球員九桿之多，搶冠機會渺茫。

呂偉智今天抓四鳥無柏忌，他表示歸功於自己的中規中矩第一桿開球與鐵桿及推桿的精準，前九洞兩個五桿長洞第一及第四洞都靠一切一推抓鳥，後九洞是第十一及第十八洞兩記都是33呎的長推抓鳥，尤其是最後一洞的長推最神奇，「本想只要推靠近洞就好，沒想到球滾滾滾就進去了！」這一隻小鳥也讓他取得單獨領先地位。

他表示今天整體的表現還可以，開球時一木三木二鐵都有使用到，只有失誤兩個洞未成功打上球道，雖然鐵桿的接桿發揮普通，不過推桿時有佳作，尤其是後九洞的三桿短洞第十二洞的18呎與第十七洞的一切一推，兩洞的救帕也是今天取得單獨領先的重要關鍵。

他說：「自己在高雄球場從來沒打好過，明天要爭冠最首要就是開球要放在球道，鐵桿接桿放在果嶺上，落點要正確，雖然果嶺上的不確定因素很多，但是盡力就好！」他也提及此次比賽仍規定因疫情可以坐車，省下他很多體力也是可以打出佳績的主因之一。

一桿之差的洪健堯今天抓三鳥也是無柏忌，他賽後表示，今天的感覺很好，心態也調整得很好，第一桿開球打上球道成功率挺高，只失手兩個洞，打上果嶺成功率有十五個洞，大多是15呎內的推桿，有不少抓鳥機會，前九洞抓一鳥，後九洞連續第十一洞及第十二洞分別都是12與18呎小鳥推桿，第十四洞的15呎保帕推桿進洞也是今天保持佳績很重要的一洞。