台股今(29)日開高走低，台積電、聯電、聯發科不給力，大盤一度下跌120點，所幸在貨櫃三雄拉抬下，跌幅收斂，終場收在16987.41點，下跌54.22點，但仍失守萬七大關，外資連2賣，今再砍115.2億元，賣超最多的仍是聯電，今再大砍6萬5851張，聯電收盤下跌3.01%，收在58元，同時也持績買超友達、群創2檔面板股，今日大買的還有華航、長榮、長榮航等航運族群。

外資繼前一日大砍晶圓代工二哥聯電7萬6831張，今日持續賣超聯電，合計2天共賣超14萬2682張，聯電股價也連2日收黑，今日更跌破月線，不僅外資大賣，投信也同步大賣，賣超第1名也是聯電，共賣超1萬2438張，自營商一樣站在賣方，共賣超5748張。

外資賣超第2至第10名個股依序為新光金、開發金、日月光投控、台企銀、大成鋼、富邦金、中信中國高股息、玉山金以及華泰，其中包括5檔金融股。

至於外資買超標的，買超最多的依然是2檔面板股，買超最多的是群創，共買超3萬3258張，較28日略增，已連續3個交易日買超，買超第2名則是友達，共買超2萬1951張，更已連續5個交易日買超，買超第3名為華航，共買超1萬5819張，則是連續4個交易日買超，第4名為長榮、第5名為長榮航，其中，長榮盤中一度站回百元大關，終場收在99.5元，漲幅6.76%，是支撐大盤點數的要角。