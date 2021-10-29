指揮中心今天(29日)記者會證實，台灣出現首例Delta二次變異株，也就是俗稱Delta+的「AY.4.2」，醫療應變組副組長羅一鈞指出Delta+目前各界都還很陌生，唯一了解的就是感染力較Delta強10%。對此台大醫院小兒感染部主任黃立民表示，唯有兩個方法能夠化解，確立自己能隨時應變。

指揮中心表示，台灣首例Delta+個案為22日入境的50歲英國男子，案號16479，打完2劑BNT後仍遭突破性感染，幸運的是，由於英國仍屬高風險國家，因此個案入境後隨即被送往檢疫所集中隔離，目前則在醫院治療中，對社區沒有威脅。

根據《TVBS》報導，黃立民指出，目前對Delta+已知的就是傳染力比Delta更強一些，國外的雞尾酒單株抗體治療效果也不佳，不過重症、死亡率因樣本小，目前統計並無明顯變化，疫苗保護力部分也有待觀察，但很有可能會有所下降。

黃立民表示，Delta+變異株還在萌芽階段，如果真的威力強大，不久後就會取代Delta，也能看出病毒持續在變異，未來恐要面對更多變異株，他強調，目前最好的解法，第一就是先把第二劑疫苗覆蓋率衝到8成；第二是準備充足的疫苗，以便隨時補上第三劑，加強保護力，並落實防疫措施，才能度過難關。