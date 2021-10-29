《北京青年報》報導，北京市今天（29日）召開第251場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，北京市要減少婚宴、會展、論壇、商演等聚集性活動，核心區要更加嚴格，嚴防聚集性風險，環球主題公園要進入應急防疫狀態，加強酒店、賓館防疫管理，全面摸排聚集性活動情況，嚴格按要求落實防疫規定。

★北京疾控提醒：婚事緩辦、喪事簡辦、不舉辦或參加人多的聚會

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火提醒市民，「婚事緩辦、喪事簡辦、宴請不辦」，減少不必要聚會，不舉辦或參加人員較多的聚餐聚會，避免在密閉空間聚會，活動盡可能簡短並注意開窗通風，個人要做好防護，與他人保持安全距離，杜絕帶病聚餐聚會。

龐星火表示，北京全市已啓動新冠疫苗加強針接種和3至11歲人群接種工作，建議符合接種條件的人群積極接種。提前預約，按照接種門診安排的時間段前往接種，減少陪同人員數量，避免在人員聚集的場所停留，嚴格遵守預約制、戴口罩、一米線、勤洗手等防控措施。

★文旅行業防控升級 北京發佈6條升級版措施

北京市文化和旅遊局一級巡視員周衛民通報，落實首都聯防聯控協調機制工作要求，為嚴防疫情通過文旅活動傳播擴散，確保首都文旅行業疫情防控萬無一失，需嚴格執行以下疫情防控措施：

一是嚴格文旅場所防控措施。落實「限量、預約、錯峰」要求，推進預約常態化，公園、景區、名勝古蹟以及演出場所、娛樂場所、上網服務場所、圖書館、美術館、文化館（文化活動中心）等文旅場所要嚴格限量管理、強化分時預約。公園、景區、名勝古蹟、演出場所、娛樂場所、上網服務場所、圖書館、美術館、文化館等按75％限流開放。

全市酒店、鄉村民宿、景區、演出場所、娛樂場所、上網服務場所、圖書館、美術館、文化館（文化活動中心）等文旅場所不接待健康碼異常、行程不明及14天內有1例及以上本土新冠病毒感染者外省市的縣市區旗或直轄市、副省級城市的縣市區旅居史和入境未滿21天且未完成7天健康監測的人員，必須嚴格落實：測溫、掃碼驗碼、戴口罩、保持安全距離、員工核酸檢測與健康監測、員工全程疫苗接種、環境通風消殺、設立臨時隔離觀察室（場所）、備足防疫物資等系列常態化防控措施，切實做到執行防控政策無例外、無特殊、無變通。

二是減少酒店內婚宴、會展論壇、商演等聚集性活動。要堅持「非必要、不舉辦」原則，在嚴格落實各項疫情防控措施的基礎上，從嚴從緊控制在酒店舉辦婚宴、會展論壇、商演等聚集性活動，並要減少人員規模，嚴防聚集性風險。要加強酒店防疫管理，全面排查聚集性活動情況，嚴格按要求落實防疫規定。

從即日起，核心區酒店（東城區、西城區）一律暫停承接舉辦婚宴；全市其他區酒店暫停新接婚宴預訂，其他區已預訂的婚宴要嚴格控制人員規模，嚴格落實測溫、掃碼驗碼、戴口罩、保持安全距離、環境通風消殺等各項疫情防控措施。

三是嚴格新型室內娛樂場所防控管理。屬地政府要不折不扣抓好對文娛密閉場所疫情防控管理，特別是對「劇本殺」等新型室內娛樂場所，要加強管理，監督檢查嚴格落實各項防控措施，對不符合、不落實疫情防控措施的，堅決暫停經營活動。

四是嚴格暫停北京跨省旅遊管理。全市10月22日按規定暫停了跨省旅遊，已要求未出發的跨省旅遊團隊必須立即取消或更改旅遊行程；對已在京的來京跨省旅遊團隊，必須暫停在京旅遊活動，配合做好相關疫情排查工作，並組織遊客進行核酸檢測，在遊客核酸檢測呈陰性後需及時安排返程；對本市旅行社組織在京人員已出京的旅遊團隊，應遵守當地和北京市疫情防控要求，符合返京政策後方可組織返京。

五是嚴格涉疫地區返京旅遊團隊管理。對14天內有1例及以上本土新冠病毒感染者的外省市縣市區旗或直轄市、副省級城市縣市區旅居史的返京旅遊團隊，嚴格限制返京。對14天內有1例及以上本土新冠病毒感染者地級市或直轄市、副省級城市的其他地區旅居史的返京旅遊團隊，在返京前必須符合三個條件，即「北京健康寶」綠碼；登機、登車前體溫正常；登機、登車前提供48小時內核酸檢測陰性證明；返京途中，要規範戴口罩，做好個人防護，提醒遊客在返京前和抵京後要主動向本人單位和社區報告，按照社區防控政策落實相應管控措施，並進行14天健康監測，隨時關注各地發佈的陽性感染者和確診病例的活動軌跡，並關注「北京健康寶」狀態。隨團工作人員在返京後需立即進行核酸檢測，檢測結果為陰性並符合本市疫情防控各項規定後方可返崗工作。

六是嚴格文旅場所疫情防控專項執法檢查。全市各區要在平時常態化督導檢查的基礎上，要夯實疫情防控「四方責任」，迅速開展全市文旅行業疫情防控加強版、升級版專項檢查，並強化督查抽查和行業暗訪，要重點檢查酒店違規舉辦婚宴、密閉場所疫情防控措施不嚴不實、暫停跨省旅遊措施落實不到位等問題，及時發現防控問題漏洞短板，並立即整改，對問題嚴重的要嚴肅查處問責，嚴防疫情通過文旅活動傳播擴散。