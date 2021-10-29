有些人在感情裡沒主見，由於他們非常孝順，因此凡事都聽父母的話，甚至覺得爸媽的意見都是正確的，《搜狐網》近日分享4個感情裡沒主見的星座男，無論選擇對象還是與女友分手，都會聽從父母的話。

1.金牛男

金牛男覺得母親這輩子過得太苦，因此不願意離開對方，在不想辜負母親的期望下，他們變得凡事都聽媽媽的話，甚至認為母親絕對是正確的，覺得自己這樣才是孝順，看在金牛男的伴侶眼中，多數人都是無法接受，就算與心愛的人相愛，但只要媽媽不喜歡對方，甚至勸兒子斷了這段感情，金牛男也不會拒絕。

2.巨蟹男

巨蟹男非常孝順，他們凡事都會聽媽媽的建議，雖然他們還是有自己的想法，甚至曾經做出反抗過，但最後結局都不樂觀，在長期的打壓下，巨蟹男只好乖乖聽母親的話，什麼想法都不敢講出來，在感情上也是同樣的服從父母，他們希望做個孝順的孩子，因此也不再願意出聲反抗。

3.處女男

處女男認為母親的話都是正確的，因此無論做什麼事之前，他們都會先詢問媽媽的意見，就連在尋找對象前，處女男也會詢問母親的想法，獲得媽媽的同意後，處女男才會去找女朋友，甚至連選擇交往的對象，也要媽媽喜歡才行，分手時還會問母親的想法，感情中是非常典型的媽寶。

4.摩羯男

摩羯男雖然並非典型的媽寶，但自己交往的女性不受母親喜歡，他們就會馬上分手，因為摩羯男認為，世界上的女人如此多，為何偏偏要找一個與母親處不好的人，這樣婚後的生活必定不會幸福，甚至可能每天吵架，也不希望母親過得不快樂。