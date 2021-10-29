新北市首次辦理「110年度高級中等以下學校推動實習業務有功表揚」，激勵推動實習業務具有貢獻的人員，教育局日前於教務及實習主任會議辦理公開表揚，個人組部分，樟樹國際實中主任鄭姿蓉一手包辦實習場所的設計，疫情期間更帶領學生縫製1萬個防疫口罩套捐贈給國外學校，獲推動實習有功人員獎。

鄭姿蓉擔任新北市首座實驗性技術型高中第一屆實習主任，承接辦理「全國高級中等學校家事類學生技藝競賽」深獲好評。她教職生涯已20年，學校開創之初所有實習場所地板花色、油漆選擇、窗簾款式到教室內一磚一瓦都一手包辦，疫情期間更媒合興采實業，帶領流行服飾科學生發揮所學及創意，縫製1萬個防疫口罩套提供他校更捐給日、德、法、美國等學校，守護第一線教育人員同時兼顧防疫及實習學習需求。

同樣推動實習有功人員殊榮的泰山高中主任呂昇翰勇於創新，在防疫物資吃緊時運用技職優勢自製校園版額溫槍，讓評審留下深刻印象。他表示，秉持有承諾、給舞台、創造機會的信念，鼓勵學生參與全國技能競賽、工科技藝競賽、專題製作、技能檢定及語言認證等活動，希望技高孩子充滿熱情與自信地展現專業技能。

穀保家商則獲得推動實習有功學校獎，學校自2017年起連續4年共6位學生榮獲技職教育最高榮耀－教育部技職之光獎項；此外，2013年至今共獲22座金手獎及27座優勝獎，其中網頁設計、文書處理、烘焙等職類更多次榮獲全國第一名，建教合作業務推展更是連續6年考核皆獲一等獎。

校長嚴英哲表示，學校以孩子技藝搖籃為定位，每個孩子都是等待被發掘的寶石，勉勵校內所有「實習人」持續為孩子付出愛與榜樣。

教育局表示，新北市已連續4年蟬聯教育部國教署「技術及職業教育獎勵案」直轄市最高榮譽優等成績，得力於學校現場對實習業務的付出貢獻。感謝學校及教師們的深耕努力，新北市率全國之先首創實習有功表揚活動。經過二階段初複審並由專家學者依不同指標面向，如實習工場管理、建教合作業務推動、技藝（能）競賽成果、產學合作、技能檢定、創新教育等，選出技職實習教育有功的學校及教師，建立標竿典範。