一年一度的「台灣KOM自行車登山王挑戰」今年在邁進第10年，今天凌晨6點從花蓮七星潭出發，在疫情下以及在台外籍車手受傷的雙重因素下，反倒讓台灣本土車手表現大放異彩，台灣一哥馮俊凱、「媽媽車手」曾可妡雙雙都跑出個人最佳成績，分別包辦男女總排和台灣男女第1，創下台灣KOM10周年以來的新猷！

「台灣KOM自行車登山王挑戰」這項充滿傳奇性並具有高度挑戰性的經典賽事，首屆始自2012年，2014年就被法國銷售量最大的自行車雜誌「Le Cycle」評選為世界十大最艱難登山耐力賽之一，與歐洲阿爾卑斯山同等級的賽事齊名，並獲得在全球自行車壇最具影響力的加拿大Global Cycling Network (GCN)及許多國際權威媒體及選手評價為“世界上最艱難的比賽”，成為全球眾多自行車運動愛好者的“此生必騎路線之一”，在台灣運動觀光的國際行銷上形成紮實的一個亮點。

2021年台灣觀光主題為「自行車旅遊年」。雖然國外車手均受限於疫情因素無法自由往來，但這並不減損臺灣KOM自行車登山王挑戰賽事的別具意義，比賽從凌晨6點從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭出發，騎經中央山脈高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達臺灣公路最高點合歡山的武嶺；在全長105公里的路線上，選手將體驗從海拔0公尺直上3275公尺的高強度騎乘挑戰。

今年國外精英車手受到疫情無緣參賽，而去年總排前二旅居台灣的外籍好手艾伯森(John Ebsen，丹麥)、特倫切維(Christian Trenchev，加拿大)，前者因打疫苗身體不適未報名參賽，後者因訓練受傷，讓今年的比賽成為台灣本土車手的天下。

但雖然少了外籍菁英車手參賽，但台灣本土車手同樣廝殺激烈，首度以Bryton Icefield車隊型式參賽的5虎戰將，從平地一開始就由蕭世鑫開始帶頭攻擊，但集團自天祥進山路就開始拉開差距；進到新白楊後就成為7人純本土車手的領先集團，最後過大禹嶺最終15公里只剩下馮俊凱、盧紹軒和黃冠霖，黃冠霖先掉隊，最後小風口馮俊凱發動攻擊，成功甩開盧紹軒單騎壓線封王，馮俊凱最終以個人最佳的3小時33分21秒整首度拿下台灣KOM男子總排第1。

馮俊凱剛在今年全運痛失公路賽7連霸，沒想到今年臺灣KOM卻成為他的幸運地，也讓他成功一掃苦悶的心情，他說：「我們前陣子就跟紹軒在這裡練車，彼此對這裡都很熟，結果試著攻擊出去，很順利就單飛到終點。」雖然今年缺少國外車手競爭，但阿凱說：「沒有那些國外精英車手，我反而可以按照自己的配速來騎，以往過大禹嶺都會覺得喘，但今天不覺喘反倒覺得還有力。」

台灣KOM邁向第10周年，阿凱以他個人在巴林勝利車隊的經歷，他說：「這個比賽舉辦10年下來，幾乎國外車手不僅都已經知道而且都非常想來參加，隊友一知道我來自台灣，都來跟我問臺灣KOM這個比賽，像隊裡的烏克蘭小將帕登(Mark Padun )，他就超想環遊世界，超級想來參加臺灣KOM。」

Bryton Icefield車隊今年首度參加臺灣KOM就有搶眼的表現，專攻爬山的盧紹軒以3小時34分05秒10，他賽後就含恨的說：「有看到阿凱在攻擊，但一時跟不上，再加上左腿有點抽筋，很可惜其實就只差一口氣。」但盧紹軒也很開心可以用車隊方式參賽，他說：「很高興加入這個車隊，先是世鑫在帶頭，接著之皓掩護，最後才讓我爬坡，在比賽時可以看到隊友的感覺真的很棒！」去年總排第3的黃冠霖今年比去年快4分多鐘、3小時36分38秒63維持總排第3位置。

在女子組部份，今年在全運女子公路賽中屈居銀牌的「媽媽車手」曾可妡，今天火力全開，在半路就以緊盯男子車手的戰術，在半途就完全甩開所有女子車手獨跑，最終以4小時18分49秒22首度奪下女子組總排第1。

曾可妡目前已經有1個1歲2個月大的兒子，但在去年5月產子後就積極尋求復出，她說：「我超喜歡騎車，更愛享受騎個人計時的感覺，兒子超乖前一晚11點就睡，讓我能一路睡到凌晨4點多。」雖然有了兒子又堅持自己哺乳，但成為「媽媽車手」後，曾可妡說：「反而更珍惜每一次的訓練和比賽，我都抱著享受的心情來參加比賽，能騎車真是一件很幸福的事！」

台灣KOM的「素人」車神代表「范老師」范永奕，今年算是在2018年重大車禍後算是比較順利完成賽事的一年，但他說：「在後半段想加速時有點心有餘而力不足，這可能跟我車禍後遺症以及年紀和訓練量都有關。」但即便慢慢離開頒獎凸台，但范永奕的臺灣KOM精神還是激勵了不少素人車手，像今年他就帶著一位46歲「安杰爾(Energear)」少董楊仲凱，助他第二次挑戰武嶺完賽更重要是幫他把原本87公斤體重轉換成如今約只有62公斤身材，楊仲凱說：「范老師的精神實在太感人，我也是受到他的激勵才開始運動、省掉不必要的應酬，結果真的就找回自己的健康。」