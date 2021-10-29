3D武俠MMO手遊《大俠客》今（29）日改版開放全新職業「孫悟空」、「唐三藏」，遊戲體驗再升級。為迎接萬聖節到來，官方推出一系列節慶專屬活動及化身新玩法，準備萬聖專屬坐騎與時裝、萌寵、靈騎、道具虛寶等多項獎勵來回饋全部玩家！

全新職業「孫悟空」

「孫悟空」熱愛自由，桀驁不馴，永不退縮，並自封為「齊天大聖」，在遊戲內設定為「槍客」的外傳職業，擅長使用長槍突圍，橫掃強敵，享受連續痛快的打擊感。本次打造全新的角色外型與動作，提供「普通槍客」、「孫悟空」任君選擇，滿足玩家個性化的需求。

全新職業「孫悟空」

女性「唐三藏」重磅登場

「唐三藏」為「巫祝」的外傳職業，融合大乘禪性與幽暗魔道為一體，帶來極具特色與視覺衝擊的全新體驗。不僅如此，官方也開放女性的「唐三藏」角色，金身袈裟掛白裙，九環錫仗顯佛威，一場華麗邂逅即將展開。

女性「唐三藏」重磅登場

驚喜萬聖節活動來襲 好禮免費送

萬聖節即將到來，官方祭出一系列萬聖專屬活動，在活動期間內，玩家不僅能感受到充滿應景萬聖氛圍，以及萬聖專屬坐騎與時裝，登入遊戲還能免費獲得萬聖專屬相框及道具獎勵。此外，11月1日至11月7日也推出「限時創角即送 300連抽豪禮活動」，就有機會得到萌寵、靈騎及各式道具虛寶等大獎，老玩家也能通過「簽到活動」免費領取100連抽，輕鬆領取珍稀虛寶！

更多精彩內容請見遊戲內活動介面，歡迎玩家密切關注官方粉絲團，以便接受第一手活動訊息！