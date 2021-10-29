壽險低利率環境持續。六大壽險公司11月宣告利率多數維持不動，僅中國人壽考慮拉高一、二張美元主力保單的宣告利率，台灣人壽則是將網路投保利變年金宣告利率拉高10個基本點（1基本點等於0.01百分點），利率從1.85％拉上1.95％，但與去年3月時的2.35％相比，仍是差很多。

同時，壽險史上最低保單分紅利率0.81％，11月將進入第20個月，此利率極可能維持二年的時間，創壽險史上最長、最低利率。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽都確定11月不調整宣告利率，前四大壽險已四個月不調整宣告利率，強調市場利率並沒有明顯回升，也暫時不想再掀起新的利變戰局，有意2022年再戰。

三商美邦人壽、全球人壽11月美元保單宣告利率亦維持不動，三商壽會調降萬能壽險的宣告利率，降幅10個基本點；遠雄人壽11月有一張銀行通路為主、6年或10年繳費的美元保單宣告利率拉高5基本點，從3.1％拉高到3.15％，但新台幣宣告利率則降5基本點，以反應美元新錢投資利率有上揚。

壽險公司主力美元保單宣告利率從8月開始，已有四個月都維持不動，只有一、二家公司以推出新美元保單或調高一、二張主力商品宣告利率，美元利變壽險主力商品目前宣告利率多在2.9~3.2％之間。

但因為新台幣兌美元匯率依舊在27.8元附近，同時市場預估只要美國縮表、升息，則美元可能升值，屆時美元兌回新台幣即有匯兌利益，同時美元保單無論保單預定利率、宣告利率都比新台幣高，所以目前仍是有不少民眾會以新台幣兌換美元後，投保美元保單，以期未來可以利差、匯差兩頭賺。

至於保單分紅利率是依台灣銀行、第一銀行、合庫銀行牌告二年期定儲利率計算出來，某程度代表市場存款利率，舊有強制分紅保單是依此利率來看保戶有無分紅可能，若此利率高於保單預定利率（多在4~6％）時，保戶即有利差利益可以分享，但以目前0.81％的史上超低利率來看，舊有保單根本「無利可分」。