台灣高鐵（2633）為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，將在沿線11個車站及高鐵總公司舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。高鐵公司江耀宗董事長特別身體力行帶頭挽袖捐血，號召全體同仁貢獻愛心，更呼籲熱心民眾一同加入捐血行列，希望透過全線接力的方式，幫助更多人獲得最即時醫療援助。

台灣高鐵表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來已邁入第10年，累計超過1萬2千名捐血人熱血參與，共募集近1萬4千袋捐血量。呼籲大家把愛心化為實際行動，讓血庫存量能夠供給無虞。

同時，為了鼓勵挽袖樂捐，特別推出「台灣高鐵自動摺傘」，為所有付出愛心的捐血人遮風避雨擋烈陽！此次捐出一袋熱血即獲傘乙支，捐出第二袋則有其他精美贈品可供挑選，各站數量有限，送完為止。

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動於10月22日從台北站開始，透過各站接力的方式，預定於明年1月14日桃園站告一段落。台灣高鐵希望，社會大眾即使面對持續的嚴重特殊傳染性肺炎疫情，仍能踴躍發揮愛心，為血庫挹注血源。

台灣高鐵表示，期望藉由接續舉辦的12場捐血活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖。

鑑於全球COVID-19疫情擴大，中央流行疫情指揮中心宣布所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天且為了用血安全，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染COVID-19而治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天，另凡接受COVID-19疫苗者不受暫緩捐血限制。