信義房屋（9940）29日董事會通過第三季財報，受惠於大陸無錫建案「山水嘉庭」6月起完工認列，以及國內房市疫後回溫，今年前三季每股純益2.27元，優於去年同期1.27元。

信義房屋表示，國內游資充沛、低利率環境不變、原物料上漲等因素而房價仍將上漲的預期心理，加上國內疫情趨緩下，遞延買氣大舉回籠，預售屋及中古屋成交件數皆成長，加上無錫「山水嘉庭」建案亦陸續交屋認列營收，信義房屋第三季合併營收53.69億元、營業利益8.88億元，分別較去年同期成長47.24％及24.64％，歸屬本公司業主稅後淨利為7.25億元，增年30.29％，每股盈餘為0.98元。

累計前三季合併營達到130.92億元、營業利益20.84億元，分別較去年同期成長46.45％及60.89％，歸屬本公司業主稅後淨利16.76億元，年增78.7％，每股盈餘2.27元。

信義房屋在無錫推出的「山水嘉庭」總銷金額約人民幣25億元，總戶數608戶，自今年6月起完工認列，雖然受到疫情及大陸調控房市政策影響，不過該案銷售率已達六成，以戶數計算，迄9月止，則有26％已完工認列。

國內房市在資金潮及剛性需求帶動下，交投看旺，買賣移轉棟數成長，加上「山水嘉庭」交屋認列，今年業績可望拉出近年第二波高峰，營收有機會挑戰歷史新高。