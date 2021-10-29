桃園市30歲陳姓外送員29日9時許在桃園區接單外欲送龜山區光峰路客戶，設定GPS地圖前往走捷徑穿越虎頭山公園，卻騎到砂石路，意外摔車還導致車輛損害。員警徒步前往救援，也提醒外送員務必小心。

警方表示，陳男擔任某即時外送平台外貨員，在桃園區接單送早餐至龜山區光峰路客戶處，因對龜山區路況不熟悉，用Google地圖尋找最佳送餐路線，發現桃園區成功路虎頭山環保公園旁停機坪有捷徑可直達光峰路，陳男循著Google地圖的路線一直引導往未鋪設柏油的山路小徑，仍不疑有他，直到山坡太陡峭，機車翻覆，機車馬達燒損無法發動，陳男驚覺事態嚴重迷失於山中，故於9時20分緊急打110報案專線請求警方協助。

員警10時10分找到人，協助推車，一直到11時才走回路面，龜山派出所副所長許冠章表示現在人太依賴GPS地圖，其實應該還是要注意，導航系統只是輔助的工具，當被引導至人煙稀少之處、山區時，一定要問周邊的人，才可以避免類似情形發生。