去年動了手肘韌帶重建手術（Tommy John）的富邦悍將投手郭俊麟，28日在二軍先發出賽用39球投2.1局，局數、用球數都再創新高，副領隊沈鈺傑表示，郭俊麟本季能否上一軍，11月3日在二軍的比賽是關鍵點。

沈鈺傑表示，郭俊麟在19日那場比賽投完後首有出現緊繃的狀態，但昨天狀況調整的不錯，最快球速來到145公里，均速也都有144公里左右。

「昨天算是他這段時間復健賽最好的一場。這也是他首度投到第3三局，能夠跨到第3局看得出來他滿亢奮的。」沈鈺傑透露，郭俊麟下一場二軍出賽將是在11月3日，球數也是35球上下，「能否上一軍這場比賽算是關鍵點，如果投完這一場身體狀況都OK，也許會有機會。」

若郭俊麟真能升上一軍，球隊將把他定位在牛棚，且還會有使用說明書。沈鈺傑認為，目前郭俊麟還是差在速球的品質，「每次他投完後都會對戰他之前最好時期的影片，已越來越接近了。」

沈鈺傑也提到，郭俊麟確定會參與球隊11月底的秋訓，「他的狀況是要一直持續訓練，應該要到明年才能正常休息，大家都說開TJ只要1小時，但復健要1年。」