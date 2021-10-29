影帝周潤發出道48年來累積大量經典戲劇作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角和兩屆金馬獎最佳男主角，還赴演員最高殿堂好萊塢演戲，演技深受肯定；近年周潤發作品銳減，傳聞他已累積56億身家，但他的生活卻很樸實，尤其熱愛慢跑登山，日前有網友幸運巧遇特地求合照，畫面曝光後眾人卻被路過的阿婆超真實反應笑歪。

周潤發雖然身家數十億，私底下卻格外親切，經常被民眾發現吃街頭小吃，或是晨跑或爬山都有機會碰上他，因此網路上常有人曬出巧遇影帝的合照，看出他對影迷相當有親和力；過去周潤發在一次受訪時，被問及常被要求合影為何幾乎來者不拒，他也透露「不少人雨我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」。

日前有網友幸運巧遇周潤發特地求合照。(圖/ 摘自東網)

近期氣候轉涼，更適合慢跑和爬山，最喜歡這兩種活動的周潤發當然出動，日前有網友在社群平台小紅書發文，笑說「香港容易遇到藝人嗎？吃飯爬山搭地鐵甚至菜市場都會遇到，親民的發哥」；從原PO的影片中看到周潤發帶著一頂帽子，身上穿著看似剛運動完，被要求合影還主動拿起手機當攝影師。

畫面曝光後眾人卻被路過的阿婆超真實反應笑歪。(圖/ 摘自東網)

影片馬上吸引眾人湧入留言，誇讚周潤發很體貼又親民，羨慕原PO能巧遇影帝；有趣的是，在影片中周潤發和粉絲合照時，畫面中突然有一名阿婆迅速走過，連看都沒看周潤發，不確定是沒認出他還是根本沒興趣，但超真實反應仍讓一票網友笑歪。