新北市中和警分局巡邏車今（29日）下午1時許，行經中和區立德街、中原派出所附近，疑因要閃避路邊衝出的野狗，巡邏車往左閃避後衝至對向車道，先與1輛機車發生擦撞再波及14輛機車、1輛汽車，造成1人輕傷送醫。中原派出所長張竣傑強調，相關車輛都有保險，會負起一切責任。

據悉，張姓警員今（29日）下午1時許駕駛巡邏車搭載另一名同仁行經中和區立德街，疑因要閃避路邊衝出的野狗，巡邏車往左閃避衝至對向車道，與對向49歲卓姓男子騎乘的機車發生擦撞，造成卓男左腳擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。

巡邏車擦撞機車後又衝向路旁停車格，又波及14輛機車、1輛汽車。由於案發於中和，由土城警分局交通分隊到場協助處理，張姓警員酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

中和警分局表示，將持續關懷員警，並協助後續處理；另請單位主管加強三安宣導及行車安全，此外，今年3月底已提升警用車輛保險意外事故的傷害限額至500萬，後續將備妥相關資料辦理保險理賠事宜。