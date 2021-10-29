布袋幸福巴士11月3日正式營運，主線每周三至周日行駛12班次，今縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界舉行通車儀式。（呂妍庭攝）

布袋幸福巴士11月3日正式營運，主線每周三至周日行駛12班次，今縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界舉行通車儀式。（呂妍庭攝）

布袋幸福巴士11月3日正式營運，主線每周三至周日行駛12班次，今縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界舉行通車儀式。（呂妍庭攝）

交通部公路總局將布袋鎮考試里及菜舖里列為極限村落，為改善極限村落村民交通需求，嘉義縣政府和布袋鎮公所聯手規畫幸福巴士路線，11月3日主線上路，將服務極限村民往返布袋市區或轉乘公車到嘉義市、台南市鹽水及新營地區，至於配合海上客輪營運的支線，只有4月到10月才會行駛。

「幸福布袋1路(布袋環狀線)」是嘉縣第8個開通幸福巴士的鄉鎮市，分為主線和支線，主線串聯布袋市中心及各村落，支線配合航運期間服務遊客往返布袋商港外，也針對岑海里、九龍里、岱江里及光復里民往返布袋市區提供交通服務。

布袋幸福巴士11月3日正式營運，主線每周三至周日行駛12班次，今縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界舉行通車儀式，向布袋鄉親報告這項好消息。翁章梁說，客運都行駛大馬路，不走小庄頭，幸福巴士隨招隨停，鄉親外出就學、就醫、工作更方便了。

翁章梁也宣布好消息，表示「布袋鎮簡易式轉運站新建工程」3596萬經費已獲中央核定，預定在公所北側空地建置布袋轉運站，整合周邊7條客運路線共108班次，改善現有候車環境，創造區域亮點，成為布袋地區轉運核心。

縣府建設處指出，「幸福布袋1路(布袋環狀線)」主線自布袋轉運站發車，依序停靠布袋衛生所、布袋國小、振寮社區、鹿寮、考試潭、聖天宮、菜舖社區、江山社區、景山國小、東港里活動中心、前東港和內田社區，最後回到布袋轉運站。

支線配合布袋商港航運期間，每年4月至10月提供載客服務，從布袋轉運站發車，依序停靠仁愛路口、布袋郵局、布袋遊客中心、普天宮、武聖宮及布袋商港。