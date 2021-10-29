配合「府中搞什麼鬼」變裝遊行，將進行交通管制。（新北市交通警察大隊提供）

新北市「2021府中搞什麼鬼」變裝遊行活動將於明（30）日下午在板橋府中商圈登場，屆時板橋區中山路1段館前東路至民權路口、民族路民權路至縣民大道口、重慶路館前東路至中山路口等路段，將自30日凌晨2時到31日凌晨1時雙向封閉管制，提醒用路人配合各項交通管制措施，提前改道行駛。

受封街管制影響，活動區域內將有多線公車全天配合調整路線，含234、245、265夜、265經中央路、265經明德路、57、656、657、657延、667、705、796、847、藍321、1070、9103等，「後站商圈」、「板橋外站」、「民權路口」等站暫停停靠，提醒要搭公車的民眾改至府中捷運站2號出口前候車。

新北市交通警察大隊表示，活動地點緊鄰臺北捷運板南線府中站，呼籲民眾搭乘捷運前往較為便利。因周邊停車空間有限，不建議民眾自行開車前往。

此外，警方規畫交通崗31處、警力45名、義交47名加強疏導，以維持活動周邊道路交通安全與順暢。另提醒民眾做好防疫措施，全程配戴口罩及落實社交安全距離，以維護自身及家人健康。