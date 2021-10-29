高齡已95歲的英國女王伊利沙白二世（Elizabeth II），近日健康情況格外受到矚目。不料還有英國媒體爆料，出訪時女王還得帶著「血袋」，令人看了不免心驚。

英國女王伊莉莎白二世近期健康情況似乎不穩定。英媒報導，女王20日取消訪問北愛爾蘭後，當日晚上短暫住院一晚，隔日才返回溫莎古堡（Windsor Castle）。此事之所以格外受到矚目，是因為這是女王自2013年以來第一次住院。

不僅如此，女王還將遵照醫囑，不出席10月31日將在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），僅以視訊方式參與，又再度讓女王的健康情況成為關注焦點。

英媒《每日快報》（Daily Express）報導，身為皇室成員，出訪國外時無論何人都得遵守嚴格的規範。其中包含他們出訪需要攜帶的行李物品，從時尚到健康相關的物品，例如血袋，通通包含在協議裡。攜帶血袋，據了解是為防止皇室成員發生突然死亡的意外情況。

除此之外，協議中還包含皇室成員的行李中都要攜帶一套黑色服裝。這項規定源自於女王的慘痛經歷。女王在1952年與菲利浦親王一同旅行時，接到父親喬治六世去世的消息，但當時她行李中沒有黑色衣服。

由於女王當時從南非回到英國的旅途中，都有一票媒體與攝影師隨行，她無法在私下默默思念父親，而是必須要得在公開場合哀悼她父親的離去。因此她在落地後，還得等助理為她送來一套黑色衣服。

除了擔憂親人逝世，作為皇室繼承人，在沒有女王的同意下，在飛機仍有可能失事的前提下，兩位繼承人不能乘坐同一班飛機。不過近年來威廉王子與凱特王妃還曾一起帶著三個孩子去度假，相關的規定已視情況略有鬆綁。

除了上述規範之外，皇室成員出訪都有專業醫療人員隨行，並且要攜帶高科技醫療設備，其中就包含自己的血液。參與過20次英國皇室出訪的記者Gordon Rayner指出，每一次出訪都有軍醫隨行，而他的任務就是了解緊急情況下所有與目的地相關的資訊，其中包含距離最近的醫院等。

他還指出，醫生通常會帶著裝有除顫器還有各種急救藥物的笨重醫療包。而他的隨行對於每一位皇室成員，包含威廉王子、查爾斯王子以及英國女王伊莉莎白二世來說，都相當重要。