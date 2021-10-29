疫情下出口逆勢成長，帶動今年9月營所稅暫繳金額達2081.08億元，較去年同期成長近三成，財政部表示，隨本土疫情獲得控制，內需產業回溫，加上出口持續暢旺，今年整體企業獲利應將更為穩定，相對樂觀看待明年5月營所稅入帳。

財政部指出，目前仍有部分暫繳稅額遞延入帳，完整繳稅情形預計到11月可確定，初步看來，今年暫繳稅額較去年成長近三成，有助穩定國庫調度及稅收成長。

企業當年度的營所稅主要在隔年5月申報繳納，但為避免一次性繳稅壓力，也便利國庫資金調度，規定企業當年9月得先向國庫繳一筆營所稅暫繳稅額。不過，考量受疫情影響，企業現金流恐不足，去年及今年都放寬受衝擊者9月可免辦暫繳。

受免辦暫繳措施影響，財政部財政資訊中心初步統計，截至10月14日，今年營所稅暫繳件數共22萬9538件，小幅年減0.85％，也比2019年疫情爆發前的26萬餘件減少。不過，在稅額方面，今年營所稅暫繳稅額2081.08億元，雖低於2019年2200多億元水準，但相較於去年成長29.81％，也回升至2000億元大關之上。

財政部指出，雖然觀光、餐飲、娛樂等產業連續兩年受到疫情衝擊，影響獲利減少或呈現虧損，連帶使繳稅金額降低。但作為台灣經濟成長主力的出口導向產業，如半導體、資通訊設備等，不僅受疫情影響較小，在新興科技商機、宅經濟爆發下獲利還持續成長，帶動繳稅金額增加，成為帶動暫繳金額成長的主要動能。

財政部指出，營所稅暫繳稅額該繳多少，有兩種計算方式，一種是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，另一種則是以「當年上半年實際營業額」核實計算，大多企業通常採用前者，出口導向產業從去年就表現不錯，支撐繳稅成長，進而也使9月暫繳金額增加。