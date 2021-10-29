英特爾執行長Pat Gelsinger上任後，宣布IDM2.0戰略政策，並在美國亞利桑那州斥資近200億美元打造2座先進製程晶圓廠、於今年9月動工，台灣時間28日凌晨終於發表第 12 代 Alder Lake 架構 Core系列桌上型處理器，並重申與第三方晶圓代工廠合作，還有100多家客戶對英特爾的晶圓代工業務有興趣，更透露Intel 4製程(接近其他廠商的4奈米製程)已經完成測試，符合設計規格，2022年將順利推出，不僅讓先進製程競爭更為緊張，也趁AMD新品空檔搶攻市占。

Pat Gelsinger擔任執行長後首度舉行大型Intel Innovation活動，重啟過往IDF大會精神，以技術與開發者為核心，強調先前對外宣布的IDM 2.0，加速該公司半導體製程的技術發展。英特爾也終於推出第12代Core處理器，專攻遊戲或超頻玩家的桌機市場，未來將擴大至效能筆電、、IoT等應用領域。

英特爾表示，Intel 4製程節點，已經完成暫存、數位、邏輯產品測試，都符合設計規格，因此2022年將順利推出；先進封裝部分，英特爾在新墨西哥州及中美洲的工廠也有部分擴產計畫。由於今年底到明年初，聯發科、高通預計分別搭載台積電、三星的4奈米製程，將在5G旗艦級智慧機SoC一較高下，英特爾目前雖未跨入行動裝置領域，但對台積電、三星的先進製程競爭似乎壓力愈來愈大。

此外，面對AMD追擊，據市調機構 Mercury Research於8月公布資料顯示，今年第2季X86架構市場，AMD市占率來到22.5%，創2007年以來最高紀錄，英特爾仍有著77.5%市占率，但較去年同期下滑4.2個百分點，代表AMD的Zen 3 架構處理器、由台積電7奈米製程代工生產晶片，挑戰英特爾的市占率。此外，去年蘋果捨棄英特爾處理器，改由採用ARM架構自研的M1處理器，採用台積電5奈米製程。不過，AMD預計要等待2022年中後，才會推出旗艦級產品，傳出將會是Zen 4架構、採用台積電5奈米製程，到時候英特爾已經推出Intel 4製程，有可能對AMD造成衝擊。

英特爾今年7月公布最新的先進製程技術藍圖，採用與業界相同命名方式，將原本的10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A 等，並在Intel 4製程採用極紫外光(EUV)微影技術，20A製程導入RibbonFET、PowerVia這2大技術。

至於28日凌晨發表、先前代號為Alder Lake第12代Core處理器，採用Intel 7製程工藝，一改過去多核心策略，採用大小核心，扮演大核的P-core以及小核角色的E-core效率核心，通過Intel Thread Director即時分析工作負載高低，將密集工作負載交由P-core，背景運作或平行的工作負載交由E-core，以4組效能大核搭配4組節能小核規格運作，藉此對應不同運算需求發揮更高效率。

英特爾發表這 6 款不鎖倍頻桌上型處理器，最高規格的Core i9-12900K，Turbo Boost 達 5.2GHz 與採16核心24執行緒，專為極致效能型玩家、專業創作者提供最強效能，並率先業界支援DDR5，並指出搭配Windows 11作業系統將達到效能最佳化。

英特爾表示，資料中心伺服器部分，代號Sapphire Rapids的Xeon可擴充處理器，同樣採用Intel 7製程，英特爾並未詳細說明規格，僅表示最佳化AMX加速引擎，將帶來總和30倍AI效能提升。同時宣布美國能源局阿岡國家研究所設計的超級電腦Aurora，採用Sapphire Rapids，以及代號Ponte Vecchio的英特爾GPU。

英特爾也表示，將與Google合作，推出該公司首款以特殊應用IC（ASIC）的基礎設施處理器（IPU）。

在發表Alder Lake之前，Pat Gelsinger受訪就表示，「英特爾回來了，推出的產品將是同類中最好的產品，我們有最好的供應鏈，最優質的軟體，同時是業內最受尊敬、最負有盛名的科技品牌」。Pat Gelsinger表示，英特爾的 Sapphire Rapids將在Arm架構伺服器處理器競爭下，保持優勢。

英特爾也指出，第三方合作晶圓代工廠的台積電、聯電、三星、格羅方德等廠商都會是合作夥伴，並稱重返晶圓代工業務，高通、亞馬遜等100多家客戶都有興趣，提到的這2家客戶，前者採用先進製程、後者採用先進封裝，已經開始研製與交貨。

Pat Gelsinger表示，該公司在先進封裝與極紫外光（EUV）微影技術的創新，未來10年將帶領英特爾進入持續或是超級摩爾定律的階段。活動中甚至請出現年92歲戈登摩爾（Gordon Moore）現身強調，摩爾定律將持續下去，以每2年就會有2倍效能躍進的幅度發展。