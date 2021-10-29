北市今日公布1例「漢他病毒出血熱」病例，個案為30多歲男性，是北市今年第2例，全國截至10月29日，累計確診9例。

個案近期曾發現老鼠出沒，10月13日因發燒、腹瀉等症狀，就醫確診，目前住院治療中，同住接觸者2人及職場接觸者30人無疑似症狀。

北市衛生局已做疫情調查及衛教等防治措施，並針對相關地點佈放鼠籠3日(10月29日至31日)，如有抓獲將進行檢驗，並預計於11月1日進行周邊環境清消。

北市衛生局表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，主要傳染途徑可能經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒的齧齒動物咬到等方式感染；早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、出血等，後期症狀可能出現急性腎衰竭、呼吸窘迫等。

衛生局提醒，如民眾有出現相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

衛生局呼籲，居家防鼠3絕招「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，公共衛生需要社區民眾共同維護，尤其是用過的餐盒、廚餘、食物等不可隨意丟棄，以免招致鼠患，社區公共區域應加強環境清潔工作及採取相關防鼠措施，包括修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙，避免鼠類進入屋內；家中廚餘或動物飼料應妥為處理，不讓老鼠有食物吃；清理老鼠容易窩藏之倉庫、儲藏室，讓老鼠無處可住。