彰化市公所利用扇形車庫南側閒置空地，打造戶羽機關車園區 ，作為鐵道故事館，30、31日將首度開箱，舉辦「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」活動。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所利用扇形車庫南側閒置空地，打造戶羽機關車園區 ，作為鐵道故事館，30、31日將首度開箱，舉辦「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」活動。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化扇形車庫迎接100歲，彰化市公所為擴大遊憩腹地，利用南側閒置空地，打造戶羽機關車園區，作為鐵道故事館，建築已落成，卻因疫情的衝擊，暫緩了招商腳步，30日將首度開箱了，舉辦「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」活動，揭開秘密網美景點的面紗。

彰化市位於臺灣縱貫鐵路山海線交會處，房庫建物以調車轉盤為中心，呈12股道放射狀形成一座半圓弧狀車庫，名為扇形車庫，是台灣碩果僅存的珍寶，已列入古蹟，火車經過了長距離奔馳後進入車庫休息、保養，也有「火車頭旅館」之稱。

林世賢表示，扇形車庫是蒸汽火車時代的代表性建物，還保存了CK101、CK124及DT668這三輛蒸汽機車與一輛蒸汽大吊車，鮮活地見證彰化在臺鐵鐵路歷史獨特地位，不僅鐵道迷來朝聖，每年也吸引上百萬遊客，但腹地太小了，加上入口停車問題，被可惜人潮流不住。

彰化市公所去年先打造後火車站虹橋銜接扇型車庫的人行綠廊步道，周邊閒置用地，再爭取補助，打造「戶羽機關園區」，把腹地擴大，增添遊憩吸引力。

戶羽機關園區，觀光局補助1280萬元、彰化市公所編列720萬元，已經落成了，共有3棟木構建築、2處廁所、2個休憩平台2處、和1座防空洞，計畫委外經營，進駐賣店，提供相關鐵道文創商品和餐飲，豐富鐵道故事館，但疫情衝擊兩度流標。

戶羽機關尚未正式對外開放，綠意盎然的園區、韻味十足的木構建築，讓人從外圍一窺都相當驚豔，將成為最新網紅景點，公所決定30、31日首度「開箱」，邀請遊客一起來散步，也為後續招商熱身。

林世賢表示，首度開放，搭配萬聖節舉辦「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」活動，除了安排扇形車庫導覽、遊園小火車免費搭乘，還有市集等，共有六大主題活動，包括了廟頂上的藝術家剪黏作品展、邀請國立臺灣交響樂團表演等。以萬聖節妝扮入園還可以領取小禮物。