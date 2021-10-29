大里1位患有失智症的77歲老婦人，日前未跟家人報備，就自行騎電動代步車出門，家屬夜晚找不到人緊急報案，所幸霧峰分局成功所巡佐何世吉，想起稍早無線電通報中的婦人特徵相向，在第一時間帶著著急的家屬找到失蹤的老奶奶，讓家屬感激萬分。

25歲胡姓女子，日前晚間著急地跑進霧峰分局成功派出所，表示其77歲且患有失智症的奶奶，自中午12時騎電動代步車出門，至今仍未返家，擔心其在外發生意外，希望警方幫忙緊急協尋。

這時在旁整理資料的巡佐何世吉，聽見報案人對其同事的描述，想起晚間8點時，有聽到大里分駐所無線電呼叫說，在大里區環河路、中投路邊有老人家騎電動代步車沒有電需要協助，由於特徵與胡女的阿嬤有點相似，立即撥了電話到大里分駐所詢問。

大里分駐所員警表示，已協助阿嬤在環河路夏田橋下檳榔攤借充電後離去，事不宜遲，何世吉立即與副所長開警車載著胡女趕往現場附近查看，終於在環河路一段與中投東路三段路口發現老奶奶。

警方查看老婦身上沒有受傷，欲協助載送返家，不過老婦人卻不願與孫女一同返家，堅持在電動車上不離開，經警方耐心勸說，終於點頭答應一起返家，讓其家人相當感激，不斷的向警方再三道謝。

霧峰分局長李建興表示，家中如有高齡老人或患有智能障礙等成員，應多加注意動態，盡可能由家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險；另為防止走失，可向臺中市政府社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速找到家屬。