大陸官方過去曾針對明星天價片酬，頒布限薪令，抵制不合理高片酬的不良風氣。然而近日陸網又流出一份包括「大陸第一網紅」馮提莫等歌手的活動報價表，即便是名不見經傳的歌手一場活動也需10幾萬台幣才請得動，輕鬆賺到普通上班族辛苦打拚2、3個月才有的收入，令網友羨慕直呼演藝圈錢真的好賺！

被封為大陸第一網紅的馮提莫，外型嬌小甜美歌聲好，吸引千萬粉絲追捧，她2017年光靠直播收入，年收就高達3000萬人民幣(約1.4億台幣)。即便馮提莫後來進軍演藝圈，人氣稍稍滑落，她吸金力仍不俗，根據近日流傳於陸網的演藝圈活動報價表，馮提莫一場專輯簽售會報價30萬人民幣(約130萬台幣)，輕鬆賺到一般上班族的百萬年薪。

大陸演藝圈活動報價表流出。(取自陸網)

另外還有《2006年超級女聲》拿下季軍出道的劉力揚、憑著《如果我是DJ你會愛我嗎》(曲名：午夜DJ)走紅的王繹龍，一場活動唱3至4首歌，並與粉絲簽名互動，價碼分別為14萬（約61萬台幣）、9.5萬人民幣(約41萬台幣)。

即便是才剛從選秀節目《明日之子水晶時代》出道不過2年的新生代歌手李海珊，一場活動價碼也有4萬人民幣(約17.4萬台幣)，此份娛樂圈報價表也吸引大批網友熱議，紛紛羨慕留言「我現在就寫歌」、「演藝圈的錢真的太好賺」、「劉力揚竟然14w 對她記憶只有禮物」、「就沒出道的創人，還是創造營2018的，糊到查無此人那種。我朋友做廣告的，告訴我這人一條推廣微博15萬(人民幣)。微博哦，什麼都不用做，只需要發送就行」、「他們這種已經比二三線網紅(價格)還低了，只能說我不懂現在的市場」、「其實像這種他們自己也賺不了啥錢，20線藝人的收入和公司都大概是1:9吧」。